El auténtico Concierto de Año Nuevo de Viena vuelve a A Coruña

Ensemble Eva Parey

A Coruña dará la bienvenida al nuevo año al más puro estilo vienés con uno de los acontecimientos musicales más esperados: el Concierto de Año Nuevo de Viena, interpretado por el Philharmonic Ensemble, formado exclusivamente por miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena. Será el 2 de enero de 2026, a las 19.30 horas, en el Palacio de la Ópera.

Apenas un día después de la célebre gala retransmitida desde el Musikverein de Viena a más de noventa países, los mismos músicos protagonistas del legendario evento vienés ofrecerán en A Coruña una velada que promete desbordar elegancia, tradición y brillantez sonora.

El programa, inspirado en el espíritu festivo del famoso concierto vienés, reúne los valses, polcas y marchas más célebres de la dinastía Strauss, auténticos himnos de alegría y refinamiento musical. Desde la frescura del vals “Voces de primavera” hasta la energía vibrante de la polca rápida “Bajo truenos y relámpagos”, el público vivirá un viaje musical que culminará con dos joyas inmortales: “El bello Danubio azul” y la célebre “Marcha Radetzky”.

El Philharmonic Ensemble, heredero directo de la tradición interpretativa de la Filarmónica de Viena, ha conquistado al público internacional por su sonido cálido, su perfección técnica y su dominio estilístico del repertorio de Strauss. Cada compás es una invitación a la esperanza y al disfrute compartido de la belleza musical.

Será una ocasión única para celebrar la llegada de 2026 con el sonido más refinado del mundo.

Programa

El estilo vienés de los Strauss y su eco universal

Primera parte

J. Strauss II – Una noche en Venecia, obertura

F. Lehár – Oro y plata, vals, op. 75

J. Hellmesberger – Pequeño anunciante, galop

J. Strauss II – Polka francesa

J. Strauss II – Sangre ligera, polka rápida

J. Strauss II – Voces de primavera, vals J. Strauss II – Bajo truenos y relámpagos, polka rápida

Segunda parte

J. Strauss I – Marcha española, op. 433

J. Strauss II – Sangre vienesa, vals

J. Strauss II – Csárdás de Pásmán

J. Strauss II – Nueva polca pizzicato, op. 449

J. Hellmesberger – Ligero de pies, polka rápida

J. Strauss II – Vida de artista, vals

J. Strauss II – A la caza, polka rápida

Philharmonic Ensemble – Miembros De La Orquesta Filarmónica De Viena

● Shkëlzen Doli – Violín

● Holger Groh – Violín

● Elmar Landerer – Viola

● Sebastian Bru – Violonchelo

● Filip Waldmann – Contrabajo

● Walter Auer – Flauta

● Clemens Horak – Oboe

● Gregor Hinterreiter – Clarinete

● Lukas Schmid -Fagot

● Daniel Schinnerl‑Schlaffer – Trompeta

● Jan Jankovic – Trompa vienesa

● Lars Stransky – Trompa vienesa

● Klaus Zauner – Percusión