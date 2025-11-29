Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

Cae una banda especializada en estafas a personas mayores que también actuó en Carballo

Eran expertos en los timos del ‘tocomocho’ y la ‘estampita’ y dejaron una veintena de víctimas en Galicia

Agencias
29/11/2025 19:38
En los registros a los delincuentes se les incautaron joyas, dineros, efectos sustraídos y armas
En los registros a los delincuentes se les incautaron joyas, dineros, efectos sustraídos y armas
Cedida
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que cometía estafas con el método del “tocomocho” y la “estampita”, con numerosos delitos cometidos en las provincias de Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña; aunque no se decartan ilícitos en otros puntos.

Carballo fue uno de los municipios coruñeses en los que también actuó el grupo de estafadores. 

En la operación, han sido detenidas seis personas e investigadas otras tres, por los delitos de pertenencia a organización criminal, robos con violencia e intimidación, estafa continuada, falsedad de documentos y tenencia ilícita de armas. 

En Galicia, la Guardia Civil ha dado cuenta de, al menos, una veintena de víctimas. Así, se han esclarecido un total de 11 delitos en A Coruña y hay afectados en: Oleiros (2), Carballo (1) y Milladoiro (1), en la misma provincia; y en Porriño (1), Cambados (2), Mos (1) y Marín (1), en Pontevedra. 

Estas actuaciones, situadas dentro del marco del Plan Mayor de Seguridad, comenzaron a finales del verano pasado, después de que los investigadores tuvieran conocimiento de dos delitos de robo con violencia ocurridos en la localidad de Lebrija (Sevilla). 

Además, en septiembre, la Guardia Civil del puesto de Oleiros ya realizó una primera detención de uno de los miembros de la banda.

Más de 50.000 euros sustraídos

Los autores viajaban de forma itinerante por todo el territorio nacional y seleccionaban a víctimas de avanzada edad, por su especial vulnerabilidad, para cometer los delitos. 

Lo hacían por medio de las técnicas de estafa conocidas como “tocomocho” y “la estampita”, y en ocasiones llegaron a emplear violencia e intimidación. 

En total, lograron sustraer más de 50.000 euros, según fuentes de Guardia Civil. Además, los investigadores han constatado que utilizaron métodos de sumisión química sobre al menos una de las víctimas para cometer las estafas, a la vista de las pruebas analíticas practicadas. 

La investigación, que ha contado con la estrecha colaboración de la Policía Local de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), permitió identificar a los miembros de la organización y atribuirles la autoría de numerosos hechos delictivos detectados en las provincias de Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña, aunque no se descartan hechos similares cometidos en otros puntos del territorio nacional. 

Finalmente, se realizaron nueve entradas y registros en los inmuebles vinculados a la organización. En concreto, dos en Toledo y siete en la localidad extremeña de Cáceres.

Incautacón de armas

En los registros se ha intervenido una cantidad aproximada de 20.000 euros en efectivo, joyas y otros efectos sustraídos, como dos turismos, una autocaravana y diverso material utilizado para cometer las estafas.

Además, se ha incautado un arma modificada para efectuar disparos en modo ráfaga, siete armas de aire comprimido, una carabina y una elevada cantidad de munición. 

La investigación permanece abierta para localizar a los legítimos propietarios de las joyas y efectos recuperados. 

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente. 

La operación continúa abierta y no se descarta la implicación de la organización en más hechos delictivos de similares características.

