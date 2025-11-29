Mi cuenta

Carballo

Quince tipos de residuos distintos recoge el nuevo punto limpio móvil de Carballo

Con este sistema se espera reciclar al año más de 14.000 kilos de desechos que no pueden ir a los colectores normales

Redacción
29/11/2025 13:55
El alcalde, Daniel Pérez y los ediles Miguel Vales y Luis Lamas, supervisaron el funcionamiento del dispositivo
El alcalde, Daniel Pérez y los ediles Miguel Vales y Luis Lamas, supervisaron el funcionamiento del dispositivo
Cedida
El Concello de Carballo cuenta con un novedoso punto limpio móvil, un remolque equipado para recoger 15 tipos de residuos diferentes. 

El nuevo vehículo va a permitir completar la recogida de residuos a domicilio en la zona rural con un sistema de recogida selectiva para cartuchos de impresora, aerosoles, trapos y absorbentes contaminados, pequeña chatarra, pequeños electrodomésticos, juguetes y otros plásticos que no sean envases, fluorescentes, lámparas, materiales electrónicos, informáticos y de telefonía, envases contaminados, pilas, cargadores y baterías, aceites de cocina usados, CD y DVD, auriculares y calzado y textiles. 

El objetivo de este nuevo servicio es facilitar a los vecinos el depósito de aquellos residuos que no tienen cabida en los contenedores habituales, y que deberían depositarse en el punto limpio del polígono industrial de Bértoa o, en algunos casos, en los minipuntos limpios urbanos o en los colectores específicos que existen, por ejemplo, para los aceites usados o el textil. 

Para intentar mejorar la separación en origen de este tipo de residuos, el remolque irá variando su emplazamiento a lo largo del año. El Concello de Carballo realizó una inversión de 18.000 euros en la adquisición del vehículo, para lo cual solicitó una subvención dentro de la línea de Proyectos destinados a favorecer la prevención, la recogida separada y adecuada clasificación de flujos especiales de residuos municipales a través de la adquisición de puntos limpios móviles para la mejora y ampliación de los servicios prestados por la red gallega de puntos limpios existentes. 

Pero los beneficios serán, en cualquiera caso, mucho mayores, ya que está previsto recoger más de 14.000 kilos de residuos al año. 

El alcalde, Daniel Pérez, y los concejales de Servizos, Miguel Vales, y Obras, Luis Lamas, se acercaron a conocer las características y el funcionamiento del nuevo punto limpio móvil puesto a disposición de los vecinos

