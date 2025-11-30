El PSOE pedirá en el Parlamento gallego mejoras para el transporte por carretera en Bergantiños

Vista de la estación de autobuses de la capital carballesa Mar Casal

El PSdeG-PSOE llevará esta semana al Parlamento de Galicia las deficiencias que presenta el transporte público por carretera en la comarca de Bergantiños.

Así lo anunció ayer la diputada socialista Patricia Iglesias Rey en una comparecencia de prensa que ofreció en la estación de autobuses de Carballo y en la que estuvo acompañada por los representantes del partido en la comarca.

La parlamentaria natural de Carballo denuncia lo que considera “un problema estrutural que ten a Xunta de Galicia co transporte público, cos buses”, xa que esta estación non está ben conectada nin coa Coruña nin con Santiago de Compostela”.

Iglesias Rey llegó a calificar a la infraestructura carballesa de “estación de autobuses fantasma”, por cuanto “non podes nin chamar para preguntar os horarios. Non sabes moi ben a que hora sae o autobús para Santiago, chamas e non tes información", dijo.

Viajeros en tierra

Al respecto de la conexión entre Carballo y A Coruña, afirma que con el bus procedente de Fisterra y Muxía a las 8 de la mañana “moita xente que espera en Carballo queda en terra porque o autobús xa vén case cheo e non lle queda máis remedio que esperar polo seguinte bus, que non é directo e tarda máis dunha hora en chegar ao seu destino”, explica.

Patricia Iglesias se pregunta cómo van a hacer esos viajeros que tienen que desplazarse hasta la capital herculina para acudir a sus puesto de trabajo, centro de estudios o que tiene a una cita médica en uno de los hospitales coruñeses.

“O transporte público por carretera, que é de competencia exclusiva da Xunta, non conta coa comarca de Bergantiños”, critica Iglesias, para la que esta situación genera “cidadáns de segunda categoría” para el gobierno autonómico.

Por todo ello la integrante del Grupo Parlamentario Socialista, anuncia que “este mércores preguntarei ao conselleiro de presidencia, ao señor Diego Calvo, se ten pensada algunha medida estrutural para mellorar o transporte público por estrada na comarca”, asegurando que esta situación irregular afecta en mayor o menor medida a los distintos municipios que conforman el territorio bergantiñán.