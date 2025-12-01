El vivero de empresas del polígono de Bértoa roza el pleno de ocupación, con trece entidades instaladas

Vivero de empresas de Carballo EC

El vivero de empresas que la Cámara de Comercio de A Coruña gestiona en el polígono de Bértoa (Carballo) se consolida como un referente para el emprendimiento en la comarca de Bergantiños y el resto de la Costa da Morte. Según informa la Cámara, actualmente 13 empresas se ubican en las instalaciones, con una ocupación de 17 de las 18 oficinas disponibles, confirmando la alta demanda de este espacio estratégico para el desarrollo empresarial.

Desde su puesta en marcha en 2007, el vivero ha acogido 74 proyectos empresariales, “ofreciendo a los emprendedores un entorno idóneo para iniciar y consolidar sus negocios”, apuntan desde la Cámara.

Las empresas instaladas pertenecen a sectores diversos como maquinaria, publicidad y diseño gráfico, prevención de riesgos y salud, construcción e instalaciones, seguros, financiero, drones, limpieza o energía, entre otros.

El vivero no solo proporciona infraestructura moderna a coste reducido, sino también servicios de asesoramiento, formación y acceso a la red de recursos de la Cámara de Comercio. Además, se complementa con los programas de emprendimiento que la Cámara impulsa, orientados a la creación y aceleración de proyectos, mentoring y conexión con inversores, contribuyendo a la generación de empleo y a la diversificación del tejido empresarial local.

“Con esta ocupación récord, el vivero reafirma su papel como motor de desarrollo económico en la comarca, atrayendo talento y fomentando la innovación en un contexto de constante evolución”, valoran desde la Cámara de Comercio coruñesa. l