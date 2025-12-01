Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

El vivero de empresas del polígono de Bértoa roza el pleno de ocupación, con trece entidades instaladas

Desde su puesta en marcha en 2007 ha acogido 74 proyectos empresariales

Redacción
01/12/2025 22:28
Vivero de empresas de Carballo
Vivero de empresas de Carballo
EC
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El vivero de empresas que la Cámara de Comercio de A Coruña gestiona en el polígono de Bértoa (Carballo) se consolida como un referente para el emprendimiento en la comarca de Bergantiños y el resto de la Costa da Morte. Según informa la Cámara, actualmente 13 empresas se ubican en las instalaciones, con una ocupación de 17 de las 18 oficinas disponibles, confirmando la alta demanda de este espacio estratégico para el desarrollo empresarial.

Desde su puesta en marcha en 2007, el vivero ha acogido 74 proyectos empresariales, “ofreciendo a los emprendedores un entorno idóneo para iniciar y consolidar sus negocios”, apuntan desde la Cámara. 

Las empresas instaladas pertenecen a sectores diversos como maquinaria, publicidad y diseño gráfico, prevención de riesgos y salud, construcción e instalaciones, seguros, financiero, drones, limpieza o energía, entre otros. 

El vivero no solo proporciona infraestructura moderna a coste reducido, sino también servicios de asesoramiento, formación y acceso a la red de recursos de la Cámara de Comercio. Además, se complementa con los programas de emprendimiento que la Cámara impulsa, orientados a la creación y aceleración de proyectos, mentoring y conexión con inversores, contribuyendo a la generación de empleo y a la diversificación del tejido empresarial local.

 “Con esta ocupación récord, el vivero reafirma su papel como motor de desarrollo económico en la comarca, atrayendo talento y fomentando la innovación en un contexto de constante evolución”, valoran desde la Cámara de Comercio coruñesa. l

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Concentración el pasado año en Cee por el Día de la Discapacidad

Entidades sociales de la comarca se unen bajo el mismo paraguas el Día de la Discapacidad
Redacción
El chef Manuel Costiña

El chef Manuel Costiña vuelve al Canal Cocina con los pescados más selectos
Redacción
Yoya Neira en la presentación de la propuesta

La Diputación lucha contra el acoso escolar a través del teatro
Redacción
Gema Reino, Ana Cancela y Cristina Castro en la reunión del comité de hermanamiento

El Concello carballés gestionará directamente el hermanamiento con L´Isle Jourdain
Redacción