Comienza la expropiación final para la vía que une el polígono de Bértoa con Razo

Via poligono)

La Xunta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Carballo ha aprobado de manera inicial el proyecto de expropiación de los últimos terrenos necesarios para completar la apertura de la futura vía que enlazará el polígono industrial de Bértoa con la carretera de Razo, concretamente en el tramo comprendido entre las calles Marte y María Mariño. Para ello, el consistorio destina un total de 64.021,52 euros al pago de las parcelas afectadas, incluidas en el trazado previsto en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) vigente desde hace casi diez años, 2016.

El proyecto contempla 838 metros cuadrados de suelo urbano consolidado destinado a sistema viario, repartidos en siete parcelas cuyas superficies oscilan entre los 12 metros cuadrados de la más pequeña y los 478 de la mayor, que ya pertenece al Ayuntamiento.

Tras esta aprobación inicial, el expediente se someterá a información pública a partir de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, y las personas directamente interesadas recibirán notificación individual. Una vez finalizado el proceso de adquisición, el Ayuntamiento dispondrá de todo el terreno necesario para ejecutar la actuación.

Tercera fase

La vía está dividida en cinco tramos. El primero, el más próximo al polígono industrial, ya se abrió al tráfico el pasado 24 de septiembre y ya se utiliza de manera masiva como alternativa a la carretera comarcal AC-552 con una longitud de 800 metros desde la rotanda del polígono hasta la avenida de los Abetos, también funciona como acondicionamiento de la calle Médico Justo Martínez El terreno de la segunda fase también se obtuvo mediante el método de expropiación, mientras que la tercera corresponde al tramo entre Marte y María Marino que se está empezando a tratar.

Las fases cuarta y quinta ya cuentan con el suelo disponible desde hace un tiempo, en la cuarta, gracias a un convenio con la propiedad de la parcela denominda Chousa do Muíño en la que se cedieron los 3.604 metros cuadrados de terreno necesarios para hacer la vía y en la quinta, la más próxima a la avenida de Razo, por ser de titularidad municipal. La finalización de estas obras mejorará la conexión con el polígono y la seguridad vial en la zona.