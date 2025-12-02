La Xunta comienza este miércoles los trabajos para abrir la laguna de Baldaio al mar

Laguna de Baldaio EC

La Xunta ha anunciado que empezará a actuar este miércoles en la laguna de Baldaio (Carballo), con el fin de abrir el humedal al mar y garantizar el equilibrio del ecosistema.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, los trabajos, que se adaptarán al régimen de mareas y dependerán de las condiciones meteorológicas y marítimas de la zona, buscan retirar el tapón de arena existente con el objetivo de que la laguna recupere el nivel natural de agua que tiene habitualmente.

La laguna, que está incluida en la ZEC Costa da Morte, se formó en la parte posterior de una gran barrera de arena que recorre la playa de los alrededores. Esa barrera tiende a retener las aguas de la lluvia y la escorrentía y también regula un flujo profundo entre estas y las aguas marinas.

Así, desde su inclusión en la Rede Natura 2000 el humedal ha sufrido distintas actuaciones tanto para mejorar sus características ecológicas y paisajísticas como para racionalizar el uso por parte del sector marisquero existente en la zona.