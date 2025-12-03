Nueva asociación en Carballo para fortalecer los lazos con la comunidad senegalesa

El alcalde en la reunión con miembros de la comunidad senegalesa | Cedida

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, recibió ayer a una representación de la comunidad senegalesa asentada en la localidad carballesa, que se acercó a la Casa do Concello acompañada por una técnica del Plan de Inclusión de la Xunta de Galicia.

El objetivo de la reunión fue la presentación de la asociación Senegaleses de Carballo, que nace para “fortalecer la convivencia, promover el conocimiento intercultural y apoyar la integración efectiva de la comunidad senegalesa residente en el municipio”.

El dirigente local, que estuvo acompañado por las concejalas de Servicios Sociais, Maica Ures, y de Cultura, Maruxa Suárez, se mostró muy interesado por la iniciativa.

Acercamiento intercultural

A día de hoy figuran en el padrón municipal un total de 193 habitantes de nacionalidad senegalesa, algunos de ellos residentes en el concello desde hace varios años.

Su intención es dar un paso más y conseguir una integración plena, tanto en el ámbito social como en el cultural y lingüístico, y con esa finalidad tienen prevista la organización de actividades formativas y culturales.

Para su primer año de actividad presentaron una propuesta que incluye talleres de gallego y español; obradoiros del idioma senegalés, el wolof; y actividades de música, danza, gastronomía y tradición oral de Senegal. También contemplan charlas y unas jornadas interculturales en las que puedan participar miembros de la vecindad de ambas comunidades.

El propósito de esta entidad es prevenir la exclusión social, fomentar la participación vecinal y promover la convivencia, el respeto y la diversidad cultural.