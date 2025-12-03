Vuelve a abrir seis meses después el enlace 35 de la Autovía da Costa da Morte

Equipos de mantenimiento de la AG-55 trabajando ayer por la tarde en las inmediaciones de una de las salidas del enlace 35

A primeras horas de la tarde del miércoles quedó de nuevo abierto al tráfico el enlace 35 de la Autovía da Costa da Morte (AG-55), conocido popularmente como enlace de Montecelo.

En torno al mediodía comenzó la retirada de las barreras que obstaculizaban tanto las salidas de la AG-55 como la entrada a la misma desde la carretera comarcal AC-552, por lo que alrededor de las 13.30 horas tanto las entradas como las salidas quedaron expeditas, si bien muchos conductores se resistieron a utilizarlas porque en los paneles informativos (PNV) de la autovía el enlace seguía figurando como cortado.

No fue hasta pasadas las 4 de la tarde, una vez que fueron retiradas o sustituidas la totalidad de las señales que anunciaban el corte y los desvíos alternativos, cuando quedó restablecida la normalidad en ese punto de la vía rápida, algo que venía siendo muy demandado tanto por los usuarios de la AG-55 como por comerciantes y residentes en Montecelo, que incluso organizaron hace unas semanas una concentración de protesta por los perjuicios económicos ocasionados por la medida.

El cierre del enlace 35 se llevó a cabo a finales de mayo al objeto de poder ejecutar la última de las actuaciones del plan de lucha contra las inundaciones en Carballo, que consistió en construir en la zona de A Cepeira un canal de desagüe del río paralelo al propio cauce fluvial