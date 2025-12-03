Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Vuelve a abrir seis meses después el enlace 35 de la Autovía da Costa da Morte

Durante todo este tiempo permaneció cerrado para favorecer la ejecución de uno de los proyectos del plan de lucha contra las inundaciones en Carballo

Manuel Froxán Rial
03/12/2025 21:27
Equipos de mantenimiento de la AG-55 trabajando ayer por la tarde en las inmediaciones de una de las salidas del enlace 35
Equipos de mantenimiento de la AG-55 trabajando ayer por la tarde en las inmediaciones de una de las salidas del enlace 35
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

A primeras horas de la tarde del miércoles quedó de nuevo abierto al tráfico el enlace 35 de la Autovía da Costa da Morte (AG-55), conocido popularmente como enlace de Montecelo. 

En torno al mediodía comenzó la retirada de las barreras que obstaculizaban tanto las salidas de la AG-55 como la entrada a la misma desde la carretera comarcal AC-552, por lo que alrededor de las 13.30 horas tanto las entradas como las salidas quedaron expeditas, si bien muchos conductores se resistieron a utilizarlas porque en los paneles informativos (PNV) de la autovía el enlace seguía figurando como cortado. 

No fue hasta pasadas las 4 de la tarde, una vez que fueron retiradas o sustituidas la totalidad de las señales que anunciaban el corte y los desvíos alternativos, cuando quedó restablecida la normalidad en ese punto de la vía rápida, algo que venía siendo muy demandado tanto por los usuarios de la AG-55 como por comerciantes y residentes en Montecelo, que incluso organizaron hace unas semanas una concentración de protesta por los perjuicios económicos ocasionados por la medida. 

El cierre del enlace 35 se llevó a cabo a finales de mayo al objeto de poder ejecutar la última de las actuaciones del plan de lucha contra las inundaciones en Carballo, que consistió en construir en la zona de A Cepeira un canal de desagüe del río paralelo al propio cauce fluvial

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El investigador de la USC José Manuel Brea Floriani

La Fundación ”la Caixa”, implicada en la búsqueda de un tratamiento para el síndrome de Myhre
Redacción
Trabajos de retirada de la arena, iniciados en la tarde de este miércoles en Baldaio

Los mariscadores de Baldaio dan por perdida la campaña del próximo año
A. Pérez Cavolo
Concentración realizada en Cee este miércoles

Juegos inclusivos y paraguas de colores para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad
Redacción
Formación del San Román de Veteranos que se impuso a la SD Oza por 4 goles a 0

El San Ramón no pasa del empate a un gol ante el colista Coristanco
Redacción