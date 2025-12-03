Vuelve a abrir seis meses después el enlace 35 de la Autovía da Costa da Morte
Durante todo este tiempo permaneció cerrado para favorecer la ejecución de uno de los proyectos del plan de lucha contra las inundaciones en Carballo
A primeras horas de la tarde del miércoles quedó de nuevo abierto al tráfico el enlace 35 de la Autovía da Costa da Morte (AG-55), conocido popularmente como enlace de Montecelo.
En torno al mediodía comenzó la retirada de las barreras que obstaculizaban tanto las salidas de la AG-55 como la entrada a la misma desde la carretera comarcal AC-552, por lo que alrededor de las 13.30 horas tanto las entradas como las salidas quedaron expeditas, si bien muchos conductores se resistieron a utilizarlas porque en los paneles informativos (PNV) de la autovía el enlace seguía figurando como cortado.
No fue hasta pasadas las 4 de la tarde, una vez que fueron retiradas o sustituidas la totalidad de las señales que anunciaban el corte y los desvíos alternativos, cuando quedó restablecida la normalidad en ese punto de la vía rápida, algo que venía siendo muy demandado tanto por los usuarios de la AG-55 como por comerciantes y residentes en Montecelo, que incluso organizaron hace unas semanas una concentración de protesta por los perjuicios económicos ocasionados por la medida.
El cierre del enlace 35 se llevó a cabo a finales de mayo al objeto de poder ejecutar la última de las actuaciones del plan de lucha contra las inundaciones en Carballo, que consistió en construir en la zona de A Cepeira un canal de desagüe del río paralelo al propio cauce fluvial