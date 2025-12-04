Carballo continúa su plan de mejora de la accesibilidad en calles y espacios públicos

Las obras que se están realizando | cedida

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, acompañado por los concejales de Obras, Mobilidade y Servizos, Luis Lamas, Juan Seoane y Miguel Vales, realizó un recorrido por algunas de las obras en marcha dentro del plan de mejora de la accesibilidad.

Tras las actuaciones desarrolladas en los últimos años en el barrio de das Flores, la zona de la Avenida Ponte da Pedra y A Milagrosa, el plan continúa y se extiende por la zona urbana. Las intervenciones se dividen en tres grupos: mejoras de accesibilidad, aceras provisionales de hormigón y renovación de espacios urbanos.

Las primeras, centradas en la accesibilidad, incluyen la ejecución de pasos de peatones totalmente accesibles mediante intervenciones en calles y aceras. Dentro de este apartado se realizan mejoras en calles e intersecciones como Alvaro Cunqueiro, Ramón Cabanillas-Carballo Calero, Avenida de Malpica, Panamá-Avenida Ponte da Pedra, Perú-glorieta Ponte da Pedra, Ecuador, Costa Rica, Vila de Corme-Vila de Arousa-Vila de Caión, Santa Eufemia-Gran Vïa, Vila de Cee, Pintor Luis Seoane, Túnel-Gran Vía, San Xoán Bautista-Santa María-San Antonio, Costureiras, San Martiño e San Martiño-Río Lérez, San Martiño-Río Rosende, San Martiño-Río Deza.

En segundo lugar, las aceras provisionales se ubican en zonas pendientes de desarrollo urbanístico, donde no existen o están incompletas, como sucede en las calles Pan y Gravador Facar.

Por último, se están renovando los espacios urbanos mediante la ampliación de zonas peatonales, la mejora de la señalización, la reorganización del tráfico y la instalación de pasos de peatones. Este año se incluyen actuaciones en la rúa Mirtos, Perú y Baixa, así como la obra civil para colocar pasos de peatones inteligentes en la glorieta de la Avenida Ponte da Pedra y a lo largo de la calle Perú. La inversión de estas actuaciones asciende a 164.599 euros.l