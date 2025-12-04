Los ciberdelitos ganan cada vez más peso en la criminalidad de Carballo

La unidad de lucha contra la ciberdelincuencia de la Guardia Civil Archivo

Las ciberdelitos siguen ganando terreno en el balance de criminalidad de Carballo, frente a la delincuencia convencional, que va perdiendo fuerza. Así lo refleja el balance de criminalidad que acaba de hacer público el Ministerio del Interior que recoge los datos de los delitos cometidos en el municipio (y en todos los concellos de más de 20.000 habitantes) entre enero y septiembre.

Según estos datos, la comisión de delitos comunes en el municipio bajó en los primeros nueve meses del año en un 1,8 por ciento, con 711 infracciones penales, frente a las 724 que se registraron en el mismo período de 2024. Por el contrario, la cibercriminalidad continúa en aumento, con la comisión de un 13% más de delitos a través de las nuevas tecnologías que el pasado año.

En total las fuerzas y cuerpos de seguridad de Carballo registraron hasta septiembre 259 ciberdelitos, treinta más que hace un año, de los que 221 son estafas informáticas. Estas últimas, que comprenden acciones como el phishing (correos y webs falsas para robar datos bancarios), falsas tiendas online, estafas por sistemas de mensajería, o fraudes en compraventas a través de plataformas como Wallapop o Vinted, crecieron en el último año más de un 16 por ciento, mientras que el resto de ciberdelitos han bajado un cinco por ciento. Así, los delitos relacionados con las nuevas tecnologías ocupan cada vez más tiempo a las unidades especializadas de la Guardia Civil en la comarca.

En este caso, cabe recordar que en verano, la unidad contra la ciberdelincuencia de la Guardia Civil de A Coruña recuperó casi 17.000 euros vinculados a estafas que afectaron a dos bergantiñáns. Uno de los vecinos sufrió un delito de inversiones falsas y la otra persona sufrió la estafa de una factura.

En septiembre, la Guardia Civil también desmanteló una red de ciberdelincuentes a partir de la denuncia en Carballo de una mujer que veraneaba en el municipio. En este caso, los estafadores emplearon la técnica del phishing para introducir un software malicioso en el móvil de la víctima y realizar más de medio centenar de compras online con su tarjeta bancaria, por un importe que superó los cuatro mil euros.

Delincuencia común

Entrando en detalle en los datos relacionados con la delincuencia común, en el balance del Ministerio del Interior se refleja que el descenso de la criminalidad convencional en Carballo se debe a una drástica reducción de los robos con fuerza en domicilios y otros establecimientos.

Es una tendencia que se empezó a notar a principios de año y que se ha consolidado en los últimos meses. En concreto, entre enero y septiembre se denunciaron 26 robos con fuerza en viviendas carballesas, frente a las 61 denuncias que se presentaron el pasado año. Esto supone un descenso del 57,4 por ciento en este tipo de delitos por los que Carballo solía despuntar entre los ayuntamientos gallegos más poblados.

Con respecto al pasado año también siguen bajando los delitos contra la libertad sexual. En los primeros nueve meses del año hubo siete delitos de este tipo (17 el pasado ejercicio) siendo uno de ellos del tipo más grave (agresión sexual con penetración), de los que el pasado año se denunciaron cinco casos. El resto de los tipos delictivos más comunes, subieron en el municipio. Así, hasta septiembre se habían denunciado 134 hurtos (un cinco por ciento más), 20 delitos de lesiones, y once robos con violencia e intimidación, con cinco casos más que en 2024.

También se evidenció un leve aumento en la sustracción de vehículos (seis casos) y en el tráfico de drogas (con cuatro denuncias). Los operativos para desarticular dos bandas de tráfico de estupefacientes han sido los más sonados en lo que va de año en el municipio. En mayo tuvo lugar el primer operativo en Carballo y A Laracha, que se saldó con al menos seis detenidos (cinco mujeres y un hombre).

Más de medio centenar de agentes participaron en el despliegue, realizando cinco registros simultáneos en domicilios del barrio de O Sisto, A Ponte Rosende y la Avenida de Fisterra, en Carballo. En agosto, la Policía Nacional desarticuló una red asentada en el municipio que distribuía grandes cantidades de cocaína.