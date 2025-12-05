El CCA carballés enciende la ilusión navideña con novedosas iniciativas y más de 7.000 euros en premios

Papa Noel con sus elfos la pasada Navidad

El Centro Comercial Aberto (CCA) Carballo inició ayer su campaña de Navidad, diseñada para llenar las calles de encuentro, emoción y solidaridad. Con la colaboración de empresas locales, asociaciones y entidades públicas, se busca dinamizar el comercio y crear momentos en familia, destacando el valor del comercio de proximidad como motor de vida e identidad comunitaria.

El arranque oficial de la Navidad contó con la Globoteca del CCA, que se encendió coincidiendo con el encendido de la iluminación municipal. El espacio, situado entre las calles Desiderio Varela y Colón, está decorado con más de 80 globos, de los que 73 esconden premios directos de 100 euros para gastar en los comercios participantes.

Las personas que compren en alguno de los establecimientos adheridos e identificados con el gran lazo rojo de Madeixalazos podrán cubrir rifas hasta el 5 de enero y depositarlas en la urna situada junto a la Globoteca, que este año incorpora una novedad interactiva.

El 9 de enero tendrá lugar el gran sorteo final, que este año contará con dos personas ganadoras que se repartirán los 7.300 euros en premios y tendrán hasta el 9 de julio para gastarlos.

Durante esta época navideña, y debido al éxito del pasado año, Papá Noel acudirá de nuevo a su cita con los niños y niñas de Carballo. Del 20 al 24 de diciembre visitará la localidad acompañado de sus elfos para recoger las ilusiones de los más pequeños en su acogedora casita de madera, instalada en la Plaza del Concello gracias a la Concellería de Promoción Económica. Los horarios son: del 20 al 23, de 17.30 a 20.30; y el 24, de 11.00 a 14.00.

Navidad y deporte

El domingo 4 de enero se celebrará una cita que combina deporte, inclusión y solidaridad: el PeKeCrossFit Inclusivo, organizado por el CCA Carballo y patrocinado por Vázquez y Reino, con la colaboración del Concello de Carballo. Los beneficios se destinarán a la asociación deportiva Un paso más.

La actividad se desarrollará en la carpa instalada en la Plaza del Concello, en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30, y estará dirigida a menores de 12 años.

El circuito incluirá pruebas de equilibrio, fuerza, agilidad o saltos en estaciones adaptadas; además, también habrá dinámicas de sensibilización.

La inscripción, que costará 3 euros, podrá realizarse a partir del próximo martes 9 en la web del Concello.

Además, los comercios adheridos abrirán en horario de mañana y tarde los sábados 13, 20 y 27 de diciembre, así como el 4 de enero.