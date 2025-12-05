La UCA de Carballo se integrará por fin al Sergas tras un largo proceso de negociación

El alcalde de Carballo Daniel Pérez y la concejal de Maica Ures Cedida

La Unidad de Conductas Adictivas (UCA) de Carballo se integrará por fin al Sergas. Tras años de negociación, la corporación aprobará el próximo martes en un pleno extraordinario, la adscripción del servicio a partir del 1 de enero en el Sergas, poniendo punto final a un proceso que “se leva tentando moitísimos anos, desde que naceu a UCA en 1994 para dar naquel momento resposta ás necesidades que había na Costa da Morte a través dun acordo coa Consellería canalizado pola Fegamp”, recuerda la concejala de Servizos Sociais, Maica Ures.

La materialización de la integración de la UCA en el servicio autonómico fue un largo proceso de negociación de los trabajadores. “A directora, Lourdes, foi a que estivo sempre pelexando para que o persoal fose do Sergas. Tivéronse reunións tanto técnicas como políticas, presenciais, telemáticas, con pandemias polo medio, idas e vindas”, apunta la concejala. Con esta integración, el personal sanitario de la UCA pasa a depender del Sergas, como recoge el Plan de Trastornos Adictivos, con lo que supondrá para el desarrollo de la carrera profesional del personal sociosanitario.

Hasta ahora, este personal que daba cobertura a toda la Costa da Morte estaba adscrito al Concello, aunque financiado con los convenio con la Xunta y la Diputación. El servicio de psiquiatría de la UCA era el único hasta el momento que dependía del Sergas, aunque la falta de profesionales ha dejado la prestación de la asistencia muchas veces en el aire. En la actualidad la psiquiatra adscrita a la unidad está compartida con Cee.

Anomalía administrativa

Para el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, la adscripción de la unidad al Sergas “o que fai é poñer fin ao que era unha anomalía administrativa asumida no seu día polos diferentes concellos a través da Fegamp para dar resposta a un problema que no seu momento foi moi grave”. Recuerda Pérez, que el servicio siempre tuvo que depender del Sergas pero que “por responsabilidade” lo asumieron los ayuntamientos.

En este sentido, apunta el regidor que “é un exemplo máis desas competencias impropias que moitas veces por responsabilidade asumen os concellos, pero que está claro que é unha unidade que ten que depender necesariamente do Sergas”. Con este acuerdo plenario que es imprescindible para que la unidad dependa del Sergas, se resuelve esa anomalía por lo que se lleva luchando más de diez años, destaca Pérez.

El Sergas no asumirá solo la prestación de los servicios sanitarios de la unidad, sino de todos los contratos asociados al funcionamiento de la misma, como la seguridad, la limpieza, mantenimiento de equipamientos. Asimismo, por el momento la UCA seguirá prestando sus servicios en las dependencias municipales.

No obstante, el alcalde matizó que se trasladará al Sergas la posibilidad de que el proyecto del Centro Integral de Salud de Carballo contemple la integración de la UCA en el edificio “por unha cuestión práctica”. “Máis aló de que orgánica e funcionalmente pasen a depender do Sergas, é certo que o edificio no que están non é o máis adecuado”, indica el alcalde. Lo lógico, según Pérez, es que la UCA que a partir del 1 de enero va a quedar adscrita al Sergas, se reubique en el nuevo centro de salud carballés.