La UTE de Siad 24 se hace también con el millonario contrato del SAF carballés

La UTE de Siad 24 Galicia se ha hecho también con el millonario contrato de gestión del Servizo de Axuda no Fogar de Carballo. La empresa coruñesa, en sociedad con Protección Geriátrica 2005, es la oferta que ha obtenido la mejor puntuación, por lo que la mesa de contratación hizo ya la propuesta de adjudicación del contrato, que ahora deberá formalizarse una vez que se cumplan los plazos legales.

En la comarca, Siad 24 Galicia gestiona también el SAF de A Laracha, con un contrato que ganó también este año y que supera los cinco millones de euros, y en la provincia, es la encargada del servicio de ayuda a domicilio de Santiago.

El precio total por los cinco años es de 11,2 millones de euros por la prestación del servicio en 84.310,57 horas anuales estimadas. Si bien la oferta económica no fue la más baja (el precio por hora ofrecido es de 25,60 euros, solo unos céntimos por debajo del presupuesto base), la UTE se hizo por el contrato por su propuesta técnica.

En este sentido, el comité técnico ha valorado de forma especialmente positiva la propuesta presentada por la UTE, señalando que se trata de un proyecto amplio y exhaustivamente desarrollado en todos los bloques de evaluación. Los técnicos indican que la empresa aporta una organización interna muy definida, con funciones claras dentro del equipo y varios niveles de coordinación, además de órganos propios para el seguimiento del servicio y disponibilidad continua para atender incidencias.

La propuesta de cobertura de bajas y ausencias fue otro de los apartados mejor puntuados, ya que detalla distintos escenarios de sustitución, establece plazos de reacción y prevé personal disponible para asegurar la continuidad del servicio. También se subraya la planificación de la supervisión, que distingue varios tipos de seguimiento, incorpora visitas iniciales a los domicilios y prevé controles posteriores mediante contactos telefónicos y documentación específica.

Para fines de semana y festivos se describe un sistema mixto de organización con personal de guardia, mientras que el plan de contingencias destaca por la amplitud de los procedimientos previstos ante emergencias y situaciones imprevistas. En cuanto a los recursos humanos, los informes valoran que el número de auxiliares por coordinadora se mantenga por debajo de los umbrales considerados adecuados y que se incluyan acciones dirigidas a la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad.

La empresa detalla además los criterios de asignación inicial del personal a los domicilios y el acompañamiento en los primeros días de trabajo. Los evaluadores también ponen de relieve el conjunto de herramientas de comunicación propuestas, que abarcan telefonía, dispositivos móviles y aplicaciones informáticas para profesionales y familias. El equipamiento de vestuario cumple los requisitos fijados y se ajusta a los parámetros técnicos exigidos.

En el apartado de evaluación y control, la oferta combina elementos cuantitativos y cualitativos, prevé informes periódicos, reuniones mensuales y visitas programadas. El sistema de control se apoyará en la plataforma CIBERSAD, destinada a garantizar la trazabilidad del servicio. El plan de formación —con programación anual, acciones iniciales y continuas y talleres dirigidos a familias y cuidadores— recibe también una valoración elevada, al igual que las medidas de prevención de riesgos laborales previstas para el personal.

Por último, el plan social incorporado por la UTE incluye medidas internas de organización y conciliación, acciones orientadas a la mejora de la atención a las personas usuarias y criterios de sostenibilidad.

La mayor parte de las horas de asistencia estarán destinadas a personas con dependencia reconocida, tanto en atención diaria como en festivos. Además, se incorporan nuevas tipologías como el SAF sociofamiliar, dirigido a hogares con menores que precisen intervención socioeducativa o apoyo preventivo en situaciones de riesgo, y el Servicio de Apoio Sociosanitario (SANAS), destinado a familias que requieran temporalmente ayuda para las actividades de la vida diaria por motivos sanifuncionales.