Carballo y Zas acumulan casi la mitad del remanente municipal de la comarca

Carballo y Zas son los dos ayuntamientos que acumulan casi la mitad del remanente de tesorería para gastos que a lo largo de 2024 ahorraron los concellos de la Costa da Morte. En concreto, ambos municipios liquidaron las cuentas con remanentes que suman 15,9 millones de euros dentro de los 33,6 millones totales que figuran en las cuentas generales de todos los ayuntamientos de la zona (un 1% más que en 2023).

La capital de Bergantiños vuelve a ser el municipio con el remanente más alto (9.938.052 euros), una cifra que destaca especialmente si se tiene en cuenta que durante ese mismo año ya se incorporaron otros diez millones al presupuesto municipal para financiar nuevos proyectos. En el caso de Zas, el remanente de tesorería para gasto supera los seis millones de euros, lo que es prueba de la fuerte liquidez que tiene el ayuntamiento soneirán.

El resto de los concellos de la comarca están lejos de estas cifras, aunque muchos de ellos también acumulan ahorros millonarios superiores a los dos millones de euros. Es el caso de Cee (2.942.257 euros); Coristanco (2.312.413 euros); Dumbría (2.031.776 euros) y Vimianzo (2.069.648 euros). Asimismo, en Fisterra, A Laracha y Muxía, el remanente supera el millón de euros, en el caso fisterrán alcanza los 1,6 millones.

Camariñas cerró sus cuentas del pasado ejercicio con un remanente de 951.104 euros, ligeramente superior al de Laxe, que fue de 821.050 euros. Cerceda, según aprobó el pleno recientemente, cuenta con un remanente de 770.000 euros, en tanto que la liquidez de Malpica y Ponteceso supera ligeramente el medio millón de euros. Por último, el remanente de Cabana es de 354.064 euros y el de Corcubión de 133.513 euros. Solo Santa Comba no ha presentado aún la liquidación de su presupuesto al Consello de Contas.

Paradoja

Pese a esta liquidez millonaria en la mayoría de los ayuntamientos de la Costa da Morte, muchos de ellos están sujetos a planes de control financiero, precisamente por el uso del remanente. En este sentido, cabe recordar que la liquidación de 2024 es la primera que se realiza tras el restablecimiento de las reglas fiscales que permanecieron suspendidas entre 2020 y 2023, primero por la pandemia y después por la guerra de Ucrania.

Después de años de restricciones provocadas por la crisis económica que solo permitían incorporar al presupuesto el superávit, la suspensión de las reglas fiscales dejó a los concellos gastar muchos millones del remanente ahorrados durante años, lo que supuso que el gasto excediera los ingresos, es decir, un desajuste presupuestario.

En algunos casos, como el de Carballo, la aprobación de este plan es un mero trámite administrativo, sin que tenga una influencia real en el gasto o en las inversiones. De hecho, paradójicamente, por incumplir la regla del gasto en 2024, el Concello carballés podrá gastar más este ejercicio, porque el límite de autorización de gasto de cada ejercicio se basa en lo dispuesto el año anterior. En cambio, en otros concellos más pequeños como Malpica o Muxía, este plan fija importantes restricciones que se reflejarán en las cuentas de 2026.