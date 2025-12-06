La Costa da Morte se mete de lleno en la celebración de la Navidad

Encendido del árbol de Navidad en Buño Raúl López Molina

La Costa da Morte ha entrado de lleno en las celebraciones navideñas cuando faltan poco más de dos semanas para Nochebuena. En Carballo, la feria de artesanía navideña estuvo muy concurrida durante toda la jornada, con muchas personas recorriendo la veintena de puestos para hacerse con un detalle que regalar a familiares y amigos en las fiestas.

Algunos de estos regalos tuvieron además fines solidarios, como es el caso del mercadillo a favor de O Legado de Max, que tuvo lugar en el Casino. Las actividades en la feria carballesa continuarán este domingo durante todo el día con obradoiros y pasacalles.

En Buño, la asociación O Quinteiro, celebró el encendido del árbol de Navidad decorado por los vecinos de la parroquia. También en Fisterra, el Concello aprovechó el festivo para encender la Navidad.

El gobierno de Fisterra en el encendido de Navidad

Por otro lado, el Concello de Vimianzo presentó este sábado la campaña ‘Mercabolas’ que comenzará el día 9 de diciembre y que repartirá más de seis mil premios. Todas las personas que compren en los comercios adheridos y en las casetas del Recuncho Gastronómico recibirán un tícket-bóla que deberán cambiar por una bola del ‘Bombo de Nadal’, que estará localizado en la carpa de la Praza do Concello. En el caso de las casetas gastronómicas, se permitirá extraer una bola por cada ocho tícket-bóla.

El bombo estará disponible cada jueves (menos el 1 y el 8 de enero), desde las 12 horas, y los sábado desde las seis de la tarde, hasta agotar las 800 bolas del día, todas con premios, entre ellas un premio “excepcional”, entre los que hay un televisor, una freidora de aire o un viaje a Oporto.

Feria de artesanía de Navidad en Carballo

El 5 de enero habrá un sorteo especial, ya que todos los regalos estarán pensados para los niños y el 10 de enero, último día de la campaña, se realizará un sorteo especial (20 horas) con un premio extraordinario de 1.200 euros, que será retransmitido por los canales oficiales del Concello. Cada persona podrá canjear un máximo de tres tícket-bóla por turno y será imprescindible presentarlo junto con el recibo de compra, con excepción de los emitidos por las casetas.