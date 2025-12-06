La Guardia Civil desarticula en Carballo un grupo criminal dedicado al robo de motocicletas de cross y enduro

Robo de motocicletas de cross y enduro Guardia Civil

La Guardia Civil del Puesto Principal de Carballo ha desarticulado un grupo criminal especializado en la sustracción de motocicletas de cross y enduro en esta localidad, en el marco de la fase de explotación de la operación “Escapa2”. El operativo se ha saldado con la detención de cinco personas y la investigación de otras tres, una de ellas menor de edad.

La investigación se inició a raíz de tres denuncias presentadas el pasado mes de junio por propietarios que habían anunciado la venta de sus motos en una página de compra-venta de segunda mano. Según informaron, los supuestos compradores contactaban con ellos, acordaban un precio y fijaban un encuentro en Carballo para formalizar la transacción.

Una vez en el lugar pactado, los supuestos interesados solicitaban probar la motocicleta para verificar su estado. En el momento en que subían a ella, emprendían la huida sin abonar el precio. En caso de que el vendedor tuviera reparos, se le convencía para que encendiera el vehículo y, en ese momento, también se producía la fuga. En reiteradas ocasiones, los vendedores llegaron a poner en riesgo su integridad física al intentar detenerlos.

Durante las pesquisas, la Guardia Civil confirmó la existencia de más víctimas y detectó un patrón común. Los delincuentes citaban a los propietarios en un punto de Carballo y, en el último instante, cambiaban la ubicación a un área cercana al núcleo de viviendas conocido como “Monte del Carmen”. Una vez consumado el robo, los afectados que se adentraban en la zona en busca de recuperar la motocicleta se encontraban con residentes que se ofrecían a “mediar” a cambio de entre 600 y 1.500 euros, llegando incluso a exigir dinero a quienes ya habían perdido el vehículo.

Los investigadores comprobaron asimismo que los números de teléfono utilizados por los supuestos compradores estaban registrados a nombre de personas residentes en las provincias de León y Valencia, quienes desconocían el uso fraudulento de sus líneas. Esta maniobra tenía como objetivo entorpecer la labor policial.

El trabajo de campo permitió la identificación de los presuntos integrantes del grupo. Finalmente, la Guardia Civil procedió a la detención de cinco personas como supuestos autores de delitos de estafa, extorsión y pertenencia a organización criminal. Otras tres personas han sido investigadas, entre ellas un menor.

La operación continúa abierta ante la posibilidad de que existan más afectados.