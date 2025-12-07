Mi cuenta

Carballo

Dos fotógrafos bergantiñáns, galardonados en los LUX 2025

Cristina Becerra y Marcos Rodríguez fueron los premiados en Barcelona por sus trabajos

Redacción
07/12/2025 22:46
Marcos Rodríguez y Cristina Becerra con sus premios LUX 2025
Dos fotógrafos bergantiñáns han sido reconocidos en la 33ª edición de los Premios LUX, los galardones de referencia de la fotografía profesional en España. Se trata de la malpicana Cristina Becerra, con estudio en Carballo, y del carballés afincado en Cee Marcos Rodríguez, que han sido distinguidos en distintas categorías por sus respectivos trabajos. 

Cristina Becerra obtuvo el LUX de Oro en la categoría de Reportaje Social por la obra “Lembranza”. En esta serie fotográfica retrata el ambiente de un grupo de niñas que acompañan a una amiga el día de su primera comunión, captando escenas de carácter espontáneo en un contexto cotidiano. 

Tras conocerse el fallo, la autora explicó que “recibir este premio es para mí un estímulo y un impulso para seguir mejorando mi trabajo; al mismo tiempo, una oportunidad para que llegue a más personas que aún no conocen mi obra”. 

El fotógrafo Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez recibe en Portugal la distinción de Mestre Fotógrafo Internacional

Por su parte, Marcos Rodríguez fue reconocido con el LUX de Bronce en la categoría de Fotografía Documental por la serie “A la hora de ayer”, un conjunto de doce imágenes centrado en la vida en el rural a través de dos protagonistas de avanzada edad, Virginia, de 86 años, y Manolo, de 92. Con este nuevo galardón, el fotógrafo alcanza su sexto Premio LUX a lo largo de su trayectoria. 

Los Premios LUX fueron creados en 1993 por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España con el objetivo de dar visibilidad y reconocimiento a la creación fotográfica contemporánea. El certamen cuenta con un jurado renovado anualmente, integrado por profesionales del ámbito de la imagen y la comunicación.

