Carballo se convierte en escenario de la economía social y solidaria

La primera dición de la Feira del Mercado Social EC

Carballo será espacio esta semana de dos eventos de especial relevancia, el jueves, la II Feira del Mercado Social, y el viernes , el II Congreso Galicia é ESS, ambos organizados por el Reas Galicia, Rede de Economía Alternativa e Solidaria de Galicia, con la colaboración de la Concellería de Innovación, Formación e Emprego.

Después de la edición celebrada en el año 2021, Carballo acoge la II Feira del Mercado Social, que se celebrará en la carpa de la Plaza del Concello en la que participarán 14 entidades con puestos de exposición y ventas. Además también habrá otras actividades.

A las 11.00 horas se abrirá la feria y después se presentará el catálogo del Mercado Social de A Coruña. Por la tarde, a las 16.00 se hará una cata de chocolates de comercio justo con Solidaridad Internacional de Galicia. También habrá Ludoteca Sonoras de 17.00 a 19.00, un espacio de juegos y obradoiros.

A la misma hora una charla sobre vivienda colaborativa como alternativa real a la crisis habitacional. A las 19.00 horas espectáculo de títeres y música con 'O galo Quirico e os seus amigos', con Cía Seisdedos. A las 20.00 horas cierra la feria.

Economía solidaria

Al día siguiente, el Fórum de Carballo acoge el II Congreso Galicia é ESS, una iniciativa abierta a todas las personas que compartan los valores de la economía social y solidaria o que quieran saber más sobre este movimiento.

Durante la jornada se compartirán los saberes adquiridos y lecciones aprendidas y se buscará inspiración en otras experiencias y otros territorios para construir un mercado social, solidario y certero.

A las 10.00 horas será la mesa de bienvenida con representantes de la Diputación, del Concello y Reas. Después comenzará la primera charla con June San Millán, de Reas Nafarroa y Artemi Hernández, de Red Anagos (Canarias).

Tras una pausa, habrá otra tertulia sobre los aprendizajes desde la trayectoria del Mercado Social en Galicia. Participan Zaida Calvo (Solidariedade Internacional de Galicia), Ángel Montero (Nosa Enerxía), Antón Insua (Coop57), Cándido Martínez (Rede de supermercados colaborativos), Marta R. Boo (Asociación de Consumidoras e Usuarias Galegas).

A las 13.30 dinámica participativa con 50pés, bajo el título 'Escollendo referentes para avanzar na construción dun mercado coas lóxicas ESS'. Después de comer otra sobre como avanzar en la construcción del mercado.

A las 17.30, Reascunchiño, una serie de presentaciones breves de entidades y proyectos para buscar colaboraciones o apoyos en las ventas o difusión. Con Raquel Doallo y Chus Caramés. Después un tiempo para las conclusiones y próximos pasos y clausura a las 19.00.

Los interesados en participar deberán inscribirse previamente a través del formulario de inscripción.