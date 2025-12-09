El PP de Carballo denuncia la falta de información sobre los presupestos locales

Ruben Lorenzo EC

El portavoz municipal, Rubén Lorenzo, confirma que a día de hoy no existe ningún documento oficial sobre las partidas presupuestarias, ni hay fecha oficial para la celebración del pleno correspondiente.

El grupo municipal popular de Carballo, a través de su portavoz, critica que, a 10 de diciembre, no hayan recibido ninguna comunicación formal sobre la convocatoria del pleno de presupuestos para el año 2026.

Aunque afirman contar con información informal sobre la intención de aprobar los presupuestos en el pleno del 29 de diciembre, según Lorenzo, no se ha enviado ningún documento oficial.

Para los populares, este "retraso" pone en entredicho que los presupuestos se aprueben en tiempo y forma, como ha venido ocurriendo en los últimos años, salvo en 2024, cuando se retrasaron hasta enero de manera excepcional y acordada por todos los grupos.

Ante la pregunta sobre si se solicitó esta información, el grupo municipal popular afirma que ya en la comisión de Hacienda, el pasado mes de octubre, la pidieron, pero no se concretó nada por parte del gobierno.

Por lo tanto, siguen a la espera de recibir las cuentas para estudiarlas y poder acudir al pleno, de celebrarse antes de fin de año, "con los números claros y los argumentos preparados".