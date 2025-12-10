'Bergantiños, un año a diario', una exposición en Carballo con las noticias más destacadas de 2025

Inauguración exposición 'Bergantiños, un año a diario' Mar Casal

Carballo acoge desde este miércoles y hasta el día de Reyes la exposición ‘Bergantiños, un año a diario’, una muestra de Diario de Bergantiños en la que se realiza un recorrido por las principales noticias e imágenes de 2025. La exposición pone el broche de oro a un año muy especial para este medio de comunicación, con nueva identidad corporativa, nueva imagen en papel y el refuerzo de la apuesta por la edición digital.

La exposición se inauguró con un sencillo acto al que acudieron los alcaldes de Carballo, Daniel Pérez; A Laracha, José Manuel López; y Malpica, Eduardo Parga. Junto a ellos, la concejala larachesa Patricia Bello, y los ediles carballeses Miguel Vales, Juan Seoane y Maruxa Suárez. Por parte de Diario de Bergantiños encabezaron el acto su directora, Rosa Balsa; el responsable comercial, Manuel Negreira; y el director de Relaciones Institucionales del Grupo Editorial El Ideal Gallego, Gabriel Barros, entre otros.

La muestra está situada en el céntrico paseo Desiderio Varela, frente a las escuelas Agra de Caldas, donde permanecerá durante toda la temporada navideña, compartiendo con los vecinos y visitantes lo más destacado de 2025 a nivel informativo. Se trata de una selección de noticias en la que, mes a mes, se recogen acontecimientos de toda la Costa da Morte (comarcas de Bergantiños, Fisterra, Soneira y Xallas, junto al vecino municipio de Cerceda). Obras, proyectos, sucesos, deportes, fiestas, turismo, medio ambiente o industria son a grandes rasgos los temas que conforman una exposición que invita a hacer memoria de este 2025. Son todas ellas noticias publicadas en las páginas de papel y en la edición digital. Además, cada una cuenta con un enlace a la web, para que quien lo desee pueda ampliar la información de su interés tal y como se publicó en su día.

Un 2025 muy especial

El año que está a punto de finalizar ha sido muy especial para Diario de Bergantiños, tal y como recordó Rosa Balsa en su intervención durante la inauguración. “É a primeira vez que organizamos unha actividade pública baixo a nosa recentemente estreada identidade corporativa”, explicó. Balsa recordó que la cabecera de Diario de Bergantiños – junto a las demás del Grupo Editorial El Ideal Gallego– recuperó el pasado mes de septiembre el color rojo, el mismo con el que nacía en 2003.

La de este miércoles fue una doble presentación de cara a los lectores y a la sociedad, que son la principal razón de ser de este medio. “Formar parte dun grupo fainos chegar máis lonxe e poder dirixirnos a máis xente, a cada unha desas máis de 125.000 persoas que en total navegan cada día polas nosas cabeceiras; pero sempre baixo unha premisa irrenunciable: defender con feitos o noso marcado carácter local”, añadió la responsable de Diario de Bergantiños.

Aludió, asimismo, al referente en el que se ha convertido este diario en cuanto a información comarcal en la Costa da Morte. “Ninguén dedica tanto espazo a diario a todo o que temos máis preto, e con tanto agarimo e adicación”, añadió, a la vez que tuvo palabras de agradecimiento para el equipo que conforma Diario de Bergantiños por su esfuerzo y vocación, así como para las instituciones y empresas que con su apoyo a lo largo de todo el año hacen posible que la información sea accesible a todo el mundo.

Por su parte, el alcalde carballés, Daniel Pérez, agradeció la elección de Carballo como sede de esta exposición, que “é un percorrido pola nosa historia recente” que, si bien recoge solo un año, bien es cierto que “nun ano pasan moitas cousas”. Para el regidor, eso demuestra que “o Diario de Bergantiños forma parte da vila de Carballo e do resto da comarca” y que también es parte “da nosa vida cotiá, tanto no bar de costume, onde pasamos as follas dese periódico, como cando clicamos enriba da nova que nos pode interesar”.

Daniel Pérez quiso poner en valor la apuesta de un diario por mantener el papel en plena era digital. “Os que somos analóxicos e sentimos como algo especial ese feito de pasar as páxinas agradecémolo moito. Creo que é unha forma que se debe manter, aínda que necesariamente debe convivir coas novas tecnoloxías e o formato dixital”, señaló el regidor. Pérez concluyó esperando que todos los vecinos disfruten de esta muestra que permanecerá durante un mes (hasta el día de Reyes).

Diario de Bergantiños invita a los vecinos y visitantes a acercarse hasta el paseo Desiderio Varela para conocer esta exposición. En este sentido, se ofrece la posibilidad de que los visitantes puedan compartir con el periódico sus fotografías visitando la exposición, completando así la galería de imágenes de este 2025.

La muestra cuenta con el patrocinio de los Concellos de Carballo y A Laracha, Diputación de A Coruña, Fundación Venancio Salcines, Polígono de Carballo, Proquiber y Vegalsa-Eroski, así como con la colaboración de los concellos de Vimianzo y Camariñas, Cociñas Alba, Patacas de Coristanco y Pizza Troppo.