Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Diario de Bergantiños repasa las noticias más destacadas de 2025 en la exposición "Un año a diario"

Redacción
10/12/2025 12:00
Un año a diario
Un año a diario
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

A punto de llegar al final del año 2025, es un buen momento para hacer un balance informativo de todo lo ocurrido en los últimos doce meses. Con ese objetivo, la exposición "Un año a diario", que organiza Diario de Bergantiños, recopila los momentos más destacados en ese periodo.

La exposición estará ubicada en plena calle, en el Paseo Desiderio Varela (frente a las escuelas). Se podrá visitar, de manera gratuita, desde el día 10 de diciembre (a las 13.00 horas será la inauguración) hasta el 6 de enero de 2026.

Los asistentes participarán en un recorrido por las noticias e imágenes más destacadas de 2025. Como siempre, Diario de Bergantiños ha ido contando puntualmente todas las noticias del año, y ahora es el momento de recordar los momentos clave. Lógicamente, los lectores son parte imprescindible. Por ello, todas las personas que visiten la exposición podrán fotografiarse y enviar las imágenes para formar parte de nuestra galería. Los fotos deben enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección: diariodebergantinos@elidealgallego.com

Un año a diario
Un año a diario
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

751d1843-ccac-48b0-b938-ac9658d747b8

Muere una vecina de Cabana de 77 años al ser atropellada por un coche en la recta de A Carballa
Redacción
Reunión con los empresarios del polígono de Carballo este miércoles

La Xunta analiza con los empresarios del polígono de Carballo los avances en el trámite de la ampliación
Redacción
Entrega de los premios este miércoles

La Xunta premia al colegio de Laxe por un video científico
Redacción
Anteriores jornadas de la Asociación Paseniño

Un encuentro reflexionará en Cee sobre la realidad del alumnado con necesidades educativas
Redacción