Diario de Bergantiños repasa las noticias más destacadas de 2025 en la exposición "Un año a diario"

Un año a diario

A punto de llegar al final del año 2025, es un buen momento para hacer un balance informativo de todo lo ocurrido en los últimos doce meses. Con ese objetivo, la exposición "Un año a diario", que organiza Diario de Bergantiños, recopila los momentos más destacados en ese periodo.

La exposición estará ubicada en plena calle, en el Paseo Desiderio Varela (frente a las escuelas). Se podrá visitar, de manera gratuita, desde el día 10 de diciembre (a las 13.00 horas será la inauguración) hasta el 6 de enero de 2026.

Los asistentes participarán en un recorrido por las noticias e imágenes más destacadas de 2025. Como siempre, Diario de Bergantiños ha ido contando puntualmente todas las noticias del año, y ahora es el momento de recordar los momentos clave. Lógicamente, los lectores son parte imprescindible. Por ello, todas las personas que visiten la exposición podrán fotografiarse y enviar las imágenes para formar parte de nuestra galería. Los fotos deben enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección: diariodebergantinos@elidealgallego.com