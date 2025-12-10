Mi cuenta

Carballo

La Xunta analiza con los empresarios del polígono de Carballo los avances en el trámite de la ampliación

La directora xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial, Margarita Ardao, y la delegada territorial Belén do Campo estuvieron este miércoles en el parque

Redacción
10/12/2025 22:27
Reunión con los empresarios del polígono de Carballo este miércoles
Cedida
La Xunta de Galicia abordó este miércoles con empresarios del polígono de Carballo los avances en la tramitación del proyecto de ampliación del parque, una actuación que permitirá incrementar su superficie en un 51% una vez finalizadas las obras.

La reunión estuvo presidida por la directora general de Estratexia Industrial e Solo Empresarial, Margarita Ardao, y contó también con la presencia de la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo. Durante el encuentro se analizó junto a la asociación de empresarios del polígono industrial la distribución de las futuras parcelas que se están diseñando con el objetivo de facilitar la implantación y consolidación de empresas que demanden grandes superficies en la zona. 

En esta fase de trabajo se está definiendo el reparto del nuevo suelo industrial que formará parte de la ampliación. Según fuentes de la Consellería, a Xestur le interesa saber cuál es la demanda real que existe de suelo, para poder ajustar el reparto, en la medida de lo posible. En la reunión participó también el equipo redactor del proyecto de urbanización. 

Naves y empresas de la segunda fase del polígono de Carballo

Inicia la tramitación ambiental del proyecto de desarrollo de la ampliación del polígono de Carballo

Más información

Según los datos trasladados, la Fase II de la ampliación del parque empresarial de Bértoa permitirá incorporar 629.587 metros cuadrados adicionales de suelo industrial, lo que supone un incremento del 51% sobre la superficie actual, que se sitúa en 1.236.327 metros cuadrados. Actualmente se están redactando los proyectos de expropiación y urbanización, y en noviembre inició la tramitación ambiental del plan estructurante. 

La actuación cuenta con una previsión presupuestaria de 28,2 millones de euros. El proyecto se enmarca dentro de la estrategia de la Xunta de Galicia para el desarrollo de suelo empresarial, orientada a reforzar la competitividad del tejido productivo y a atraer nuevas inversiones. Conforme a los plazos actuales, el inicio de las obras está previsto para el año 2027, con un período de ejecución estimado de 18 meses. 

La ampliación del parque de Bértoa se suma a otras actuaciones que el Gobierno gallego impulsa en la provincia de A Coruña, como el parque empresarial de Cabana, la ampliación del parque empresarial de A Sionlla en Santiago de Compostela o la urbanización de las últimas fases del parque empresarial de Morás, en Arteixo. En conjunto, estos proyectos permitirán disponer de cerca de dos millones de metros cuadrados adicionales de suelo empresarial en el conjunto de la provincia. 

