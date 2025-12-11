En marcha los trabajos previos de la obra de restauración del Monte Neme

Trabajos anteriores en el Monte Neme Archivo

El plan de restauración de la antigua explotación minera del Monte Neme ya está en marcha. Tras formalizarse el contrato en el mes de octubre con la UTE Monteneme, ahora se están realizando los trabajos previos al inicio de la obra, según confirmaron fuentes de la Consellería de Industria consultadas.

Estos trabajos consisten en la retirada de una capa de tierra vegetal de 30 centímetros de espesor en aquellos lugares donde es posible, que será reutilizada posteriormente en las áreas de restauración. Estos movimientos de tierra que se están ejecutando permitirán el reperfilado de los taludes, el relleno de los huecos y terraplenes precisos para nivelar las zonas donde se asentará la revegetación de la antigua mina.

La preparación del terreno también incluye el rastrillado y descompactado del mismo de forma que siempre se encuentre la superficie más apta para acoger las plantas y árboles. Una vez que se prepare el terreno, comenzará la obra propiamente dicha, que se desarrollará en varias fases. La primera de ellas es el depuración del agua contaminada de las balsas, que se realizará en los primeros cuatro meses y se llevará el 56% del presupuesto de la obra.

Y es que para hacer posible estos trabajos se utilizará tecnología avanzada, en concreto, un sistema de flotación y bombeo controlado sobre las balsas que evitará la entrada de materiales en suspensión y permitirá captar el agua de los huecos mineros. A continuación, el agua contaminada pasará por un complejo sistema de filtración catalítica que utiliza lechos minerales específicos para atrapar y neutralizar los metales pesados. Estas fases iniciales de catalización se complementan con módulos de ultrafiltración y una última barrera mediante ósmosis inversa.

Este proceso, habitual en el tratamiento de aguas residuales de alta carga, permitirá reducir las concentraciones de contaminantes hasta niveles compatibles con la legislación ambiental. En caso de que alguna parte del caudal tratado supere los límites exigidos, el sistema contará con mecanismos de recirculación que reenviarán el agua al inicio del proceso. Asimismo, se estima que menos del 0,4% del volumen tratado acabará como residuo no reutilizable, que será gestionado a través de un gestor autorizado.

Para verter el agua en el rego de O Porriño, se construirá una conducción por gravedad empleando una tubería de polietileno de alta resistencia, equipada con válvulas automáticas y un sistema de control que garantizará el correcto funcionamiento del vertido. Durante las primeras semanas del proceso se llevará a cabo un control exhaustivo de los niveles de pH, presión, turbidez y conductividad, así como análisis semanales de metales pesados, sólidos en suspensión y compuestos orgánicos.

El ritmo de trabajo dependerá de las condiciones meteorológicas, pero según las estimaciones el volumen total a tratar durante los seis meses de operación podría alcanzar los 98.000 metros cúbicos, teniendo en cuenta las aportaciones por lluvia y las pérdidas por evaporación. En la fase final del vaciado de las balsas (cuarto mes), comenzarán los trabajos de remodelación del terreno, que durarán otros cuatro meses. La plantación se realizarán en los últimos dos meses de la obra.

El objetivo es crear un entorno vegetal que contribuya a la integración paisajística que proteja el terreno de la erosión y favorezca la biodiversidad. Para ello, el plan prevé la siembra de más de 2.500 plantas por hectárea, combinando un 16% de especies arbóreas con un 84% de arbustivas. Las especies principales serán el carballo y el sauce, además de arbustos como el brezo, el espino albar, el mirto, el endrino, el laurel portugués, la zarzamora o el rusco.

Con la revegetación se busca replicar lo más fielmente posible la disposición natural del bosque. Así, los árboles y arbustos se sembrarán de forma irregular, alternando distancias para simular una distribución espontánea, aunque adaptando el marco de plantación al crecimiento de cada especie. La restauración no terminará con la plantación. Se prevé un seguimiento ambiental durante varios años para evaluar la evolución de la vegetación y aplicar mejoras si fuera necesario.