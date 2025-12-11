Suquet de rape y cigalas
INGREDIENTES
· 8 rodajas grandes de rape · 8 cigalas
· 1 cebolla mediana picada muy fina
· 2 tomates maduros rallados
· 4 patatas
· caldo de pescado, 1 litro aproximadamente
· 200 g de aceite de oliva
· ½ copita de coñac
· 3 dientes de ajo fileteados
· 12 almendras crudas peladas
· 1 rebanada pequeña de pan de barra
· 8 hojas de perejil · sal y pimienta
ELABORACIÓN
En una cazuela, ponemos el aceite y comenzamos friendo el ajo laminado, el pan y las almendras, sin que tomen color, escurrimos y reservamos sobre papel de cocina. En el mismo aceite se fríen las cigalas brevemente, una vez listas, se apartan y se sofríen entonces las cebollas picadas. Luego se añade el tomate y se deja sofreír, se añade el coñac, dejamos que se evapore el alcohol. Añadimos las patatas cortadas en cachelos pequeños y se agrega el caldo de pescado hasta que cubra todo y se deja al fuego hasta que las patatas estén casi listas. Se añade entonces el rape y se deja cocer unos 15 minutos. Mientras tanto elaboramos la picada, colocamos en el vaso de la batidora eléctrica el ajo, el pan, el perejil y las almendras, añadimos 5 o 6 cucharadas del caldo de la cazuela y trituramos. Añadimos la picada a la cazuela, ponemos las cigalas y dejamos cocer unos 5 minutos más, y listo para servir. A la hora de servir podemos añadir unas cucharadas de alioli ligero para acompañar.