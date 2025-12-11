Suquet de rape y cigalas

Paco Chicón y Sergio Musso ECLECTIC RESTAURANTE

INGREDIENTES

· 8 rodajas grandes de rape · 8 cigalas

· 1 cebolla mediana picada muy fina

· 2 tomates maduros rallados

· 4 patatas

· caldo de pescado, 1 litro aproximadamente

· 200 g de aceite de oliva

· ½ copita de coñac

· 3 dientes de ajo fileteados

· 12 almendras crudas peladas

· 1 rebanada pequeña de pan de barra

· 8 hojas de perejil · sal y pimienta

ELABORACIÓN

En una cazuela, ponemos el aceite y comenzamos friendo el ajo laminado, el pan y las almendras, sin que tomen color, escurrimos y reservamos sobre papel de cocina. En el mismo aceite se fríen las cigalas brevemente, una vez listas, se apartan y se sofríen entonces las cebollas picadas. Luego se añade el tomate y se deja sofreír, se añade el coñac, dejamos que se evapore el alcohol. Añadimos las patatas cortadas en cachelos pequeños y se agrega el caldo de pescado hasta que cubra todo y se deja al fuego hasta que las patatas estén casi listas. Se añade entonces el rape y se deja cocer unos 15 minutos. Mientras tanto elaboramos la picada, colocamos en el vaso de la batidora eléctrica el ajo, el pan, el perejil y las almendras, añadimos 5 o 6 cucharadas del caldo de la cazuela y trituramos. Añadimos la picada a la cazuela, ponemos las cigalas y dejamos cocer unos 5 minutos más, y listo para servir. A la hora de servir podemos añadir unas cucharadas de alioli ligero para acompañar.