Carballo

Cinco encapuchados armados asaltan a una familia en su vivienda del centro carballés

Los ladrones, de origen sudamericano, maniataron a un matrimonio de octogenarios, su hijo, su nuera y a la señora de la limpieza para llevarse joyas y dinero 

Redacción
12/12/2025 12:20
Agentes de la Policía Local delante del lugar de los hechos
Agentes de la Policía Local delante del lugar de los hechos
Mar Casal
Amplio despliegue policial en Carballo en busca de la banda que esta mañana asaltó a una familia, a la que maniató, amordazó, golpeó y amenazó con armas de fuego en su vivienda de la céntrica calle Vázquez de Parga. Se busca a cinco hombres armados, de origen sudamericano, que perpetraron el asalto para llevarse joyas y dinero del domicilio. Todo apunta a que se trata de profesionales.

Los hechos tuvieron lugar esta mañana en un quinto piso del número 34 de la calle Vázquez de Parga. El matrimonio residente en el piso fue sorprendido por los asaltantes cuando bajaba a pasear y tomar un café matinal. Los delincuentes los introdujeron en la vivienda. Eran cinco varones, de acento sudamericano, con las caras tapadas y portaban entre cuatro o cinco pistolas, según comentaron las víctimas. 

Cuando llegó la señora que se encarga de la limpieza para hacer sus tareas, alertó a uno de los hijos de que no podía entrar en el piso. Por ello, el hijo y su esposa se acercaron a ver qué ocurría, cuando los tres también fueron retenidos por los asaltantes.

Las víctimas fueron inmovilizadas y atadas violentamente con bridas en pies y manos, les cubrieron la cara y encañonaron con las armas. Además recibieron golpes en la cabeza y las manos. De hecho, el hijo, expolicía local de Carballo, comentó que al cubrirle la cara sentía que casi se ahogaba.

Los ladrones fueron a por la caja fuerte que consiguieron abrir, llevándose dinero y joyas, tras lo cual se dieron a la fuga. Una vez liberadas las víctimas dieron la voz de alarma. Al lugar de los hecho acudió la Guardia Civil de investigación y varias patrullas de la Policía Local, vecinos, concejales y allegados.

Los agredidos recibieron asistencia médica y el matrimonio fue trasladado a centro de salud, la mujer a un hospital de A Coruña, y sus marido al centro médico carballés. El suceso causó gran conmoción y nerviosismo en la zona.

