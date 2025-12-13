Continúa la búsqueda de los asaltantes a un piso de Carballo, del que se llevaron un botín de 80.000 euros y joyas

Las fuerzas de seguridad, en el lugar del suceso Mar Casal

Carballo fue escenario ayer de un violento atraco en un piso del centro, llevado a cabo por una banda compuesta por cinco hombres armados, que se hicieron con un botín de 80.000 euros y joyas tras maniatar, amordazar y agredir a cinco personas. Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio dispositivo de búsqueda para dar con los asaltantes, de los que se cree que se trata de profesionales.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las nueve de la mañana en un quinto piso del número 34 de la calle Vázquez de Parga. Un matrimonio de octogenarios residente en el piso fue sorprendido por los asaltantes cuando bajaba a pasear y tomar un café matinal. Los delincuentes estaban esperando e introdujeron a la pareja en la vivienda. Eran cinco varones encapuchados, de acento sudamericano y armados con cuatro o cinco pistolas, según comentaron las víctimas.

Cuando llegó la señora que se encarga de la limpieza para hacer sus tareas, alertó a uno de los hijos del matrimonio de que no podía entrar en el piso. Por ello, el hijo y su esposa se acercaron a ver qué ocurría, cuando los tres también fueron retenidos por los asaltantes. Las víctimas fueron inmovilizadas y atadas violentamente con bridas en pies y manos, les cubrieron la cara y encañonaron con las armas.

Además recibieron golpes en la cabeza y las manos con la culata de las armas. De hecho, el hijo, expolicía local de Carballo, comentó que al cubrirle la cara sentía que casi se ahogaba. El hijo comentó también que mientras estaba retenido recibió llamadas de su hermano preocupado por lo que pasaba, pero los atracadores le quitaron el teléfono.

Los ladrones fueron a por la caja fuerte que consiguieron abrir, llevándose dinero y joyas, tras lo cual se dieron a la fuga. Una vez liberadas las víctimas dieron la voz de alarma.

Al lugar de los hechos acudió la Guardia Civil de investigación y varias patrullas de la Policía Local, así como vecinos, concejales y allegados para interesarse por las víctimas. Los agredidos recibieron asistencia médica y el matrimonio fue trasladado: la mujer a un hospital de A Coruña y su marido al centro médico carballés.

El suceso causó gran conmoción y nerviosismo en la zona. Los vecinos que se enteraron de los hechos al ver llegar a las fuerzas de seguridad se mostraban muy preocupados. En cuanto al botín del atraco, fuentes de la investigación estiman que el valor de los sustraído en metálico asciende a unos 80.000 euros, más las numerosas joyas.

El suceso está bajo investigación del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Carballo. Las fuerzas de seguridad revisaron las cámaras de tráfico de la zona para tratar de identificar a los ladrones, de los que continúa la búsqueda. Todo apunta a que se trata de una banda organizada.