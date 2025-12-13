Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

Xosé Regueira destaca la economía social como recurso para una sociedad más justa

El vicepresidente provincial defiende la necesidad de avanzar hacia otro modelo, con una redistribución de la riqueza

Redacción
13/12/2025 10:36
Iván Andrade, Daniel Pérez, Xosé Regueira y María Paz durante el acto inaugural
Iván Andrade, Daniel Pérez, Xosé Regueira y María Paz durante el acto inaugural
Mar Casal
El Fórum Carballo acogió este viernes el II Congreso Galicia é ESS, una iniciativa abierta a todas las personas que comparten los valores de la economía social y solidaria o que quieren acercarse a esta movimiento, orientado a la construcción de un modelo económico basado en la cooperación, la sostenibilidad y la justicia social. 

El vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, destacó la importancia de la economía social durante el acto inaugural, al que acudió también el alcalde de Carballo, Daniel Pérez; el concejal de Innovación, Formación, Emprego, Fondos Europeos e Axenda Urbana, Iván Andrade; y la directora de REAS Galicia, María Paz. 

Regueira aseguró que se trata de un encuentro muy necesario, subrayando la relevancia de la economía social en un contexto internacional marcado por la inestabilidad. “Vivimos un momento xeopolítico absolutamente convulso, no que unha serie de oligarcas a nivel mundial, non contentos con dominar a economía, tentan tamén dominar gobernos, ben sexa pola forza ou pola chantaxe económica, acumulando cada vez máis poder e empobrecendo as sociedades”, indicó el diputado provincial. 

En este escenario, dijo, “a economía social é cada vez máis necesaria para contrastar contra ese outro sistema”, por lo que abogó por apoyar una propuesta en la que las personas “estean en primeiro plano antes ca conceptos como o simplemente económico”. Para Regueira, encuentros como este deben servir no solo para reflexionar, sino también para actuar, al considerar que “o social é unha aposta económica pola que debemos decantarnos como civilización, porque vai á cerna do concepto que temos de humanidade”. Frente a un modelo económico que acaba “forzando un enfrontamento entre pobres”, el vicepresidente provincial defendió la necesidad de avanzar hacia otro que “afonde na redistribución da riqueza, nunha sociedade máis xusta, no consumo responsábel e na conciencia de que o noso planeta é finito e o debemos saber repartir con xustiza”.

 Durante la jornada se expusieron modelos colaborativos en ámbitos como la energía, la financiación, el comercio justo o el consumo responsable, teniendo en cuenta experiencias de otros territorios. 

Por otro lado,la carpa de la Praza do Concello de Carballo se vuelve a llenar de actividad este fin de semana con la segunda edición de la Feira Doce de Nadal, en la que participan 16 expositores. Además de adquirir los productos típicos navideños, habrá obradoiros y música, entre otras actividades. Esta tarde (17.30 horas) también visita la carpa el paje real para recoger las cartas de los Reyes Magos. Para participar en los talleres hay que anotarse en el mismo lugar. Mañana a mediodía también habrá Cantos de Nadal.

