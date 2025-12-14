Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Receta | Calamares crujientes con salsa de cebolla y whisky

Redacción
14/12/2025 06:10
Receta de calamares crujientes
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Ingredientes (para 2 personas):

  • Medio kilo de calamares 
  • El zumo de un limón 
  • 200 gramos de maicena 
  • Dos claras de huevo 
  • Una cebolla morada 
  • Un ajo grande 
  • Un vaso de tomate triturado 
  • Whisky 
  • 2 patatas grandes 
  • Sal, pimienta, pimentón, hierbas provenzales, azúcar y soja 

Elaboración

Empezamos limpiando bien los calamares y cortándolos. Los ponemos a marinar en zumo de limón durante unos 15 minutos, retiramos y secamos bien.

Semimontamos las dos claras de huevo y mezclamos en un plato la maicena, sal, pimienta y pimentón al gusto.

Rebozamos los calamares y llevamos a la freidora o a la sartén con el aceite bien caliente, sacamos y reservamos escurriéndole el aceite con un papel secante.

En cuanto a la salsa de cebolla y whisky, pochamos en una sartén la cebolla morada cortada en brunoise junto con el ajo picado fino. Cuando empiece a estar transparente, añadimos el tomate triturado y, cuando esté todo integrado, unas gotas de soja (dos o tres, luego podemos rectificar), dos cucharadas de café de azúcar moreno, otras dos de pimentón dulce y un chorro de whisky. Dejamos reducir y rectificamos la sal si hiciese falta.

Este plato, tipo foodtruck, también se puede acompañar de unas patatas horneadas a la provenzal. Lavamos bien las patatas y las cortamos en gajos. Adobamos con sal, pimienta, pimentón y mezcla de hierbas provenzales. Ponemos en la bandeja del horno y echamos un chorro de aceite por encima. Horneamos durante 20 minutos a 220 grados.

logo xunta conselleria do mar positivo
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Vista panorámica del Valle de Atauta, en la vertiente soriana de la Ribera del Duero, donde se ubica la bodega de Dominio de Atauta

Bodegas Terraselecta, lugares extraordinarios donde nacen vinos con alma
Redacción
Dous mozos miran as ofertas dunha axencia inmobiliaria

O Bono Emancípate chega a máis dun millar de mozos en 2025, cun orzamento superior os dous millóns de euros
Redacción
microrrelatos (2)

Tres mujeres triunfan en el concurso de microrrelatos organizado por el Grupo Editorial El Ideal Gallego
Redacción
Andrea Goimil

Ruth Fuentefría, Andrea Goimil, María Rey, Elena Vázquez y Lucía Velo, candidatas a la mejor deportista de Carballo
Redacción