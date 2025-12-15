Un muerto y un herido grave en sendos accidentes en Carballo

Centro médico de Carballo EC

Un nonagenario carballés falleció a consecuencia de las heridas sufridas en un atropello que tuvo lugar en la tarde del pasado sábado en la capital de Bergantiños. El siniestro se produjo poco antes de las seis de la tarde en las inmediaciones de la rotonda del cruce entre las calles Gran Vía y Vázquez de Parga.

Según se informó, el hombre fue alcanzado por un vehículo cuando cruzaba por una zona habilitada para peatones, sufriendo un fuerte traumatismo en la cabeza. La conductora, que dio negativo en la prueba de alcoholemia, alegó que no vio a la víctima al ser deslumbrada por el sol. Al lugar acudieron Policía Local y una ambulancia del 061, que trasladó al anciano al centro médico, desde donde fue derivado al Chuac, falleciendo en el hospital horas después.

Por otro lado, un ciclista resultó herido de gravedad al ser alcanzado por un vehículo en torno a la medianoche del sábado al domingo. El accidente se produjo en el cruce de las calles Perú, Ecuador y Pontevedra. El ciclista, de 23 años, iba junto a otras personas cuando se produjo el siniestro. Al lugar acudió la Policía Local y una ambulancia del 061 que evacuó al herido a un hospital coruñés.