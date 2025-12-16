Carballo traspasa al Sergas su unidad de ayuda a drogodependendientes

Centro médico de Carballo EC

Los 13 ayuntamientos que disponen de unidades asistenciales a drogodependientes (UAD) han aprobado el traspaso de esos servicios y medios personales y materiales a partir del 1 de enero al Sergas, el gestor de hospitales y centros públicos de salud en Galicia, ha informado la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp).

Carballo, además de Burela, Cangas do Morrazo, Monforte de Lemos, Noia, O Grove, Ourense, Pontevedra, O Porriño, Ribeira, Santiago de Compostela, Vilagarcía de Arousa y Vigo son los municipios, según ha informado Fegamp.

Tras la aprobación en las respectivas sesiones plenarias de los municipios, el próximo paso será este miércoles la aprobación por parte de una comisión mixta entre ayuntamientos y el Gobierno autonómico para que el Consello de la Xunta asuma esas competencias a partir de 2026 a través del Sergas.

Posteriormente, el personal de las UAD podrá optar por integrarse en el marco estatutario del Sergas en un proceso voluntario.

Fegamp celebra ese traspaso como un paso decisivo para garantizar el mantenimiento de ese servicio esencial, ante las dificultades de los ayuntamientos para contratar personal.

El compromiso, según indica Fegamp, permite garantizar que los pacientes de estos servicios puedan seguir contando con una atención integral más adecuada.