Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Carballo traspasa al Sergas su unidad de ayuda a drogodependendientes

Efe
16/12/2025 14:36
Centro médico de Carballo
Centro médico de Carballo
EC
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Los 13 ayuntamientos que disponen de unidades asistenciales a drogodependientes (UAD) han aprobado el traspaso de esos servicios y medios personales y materiales a partir del 1 de enero al Sergas, el gestor de hospitales y centros públicos de salud en Galicia, ha informado la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp).

Carballo, además de Burela, Cangas do Morrazo, Monforte de Lemos, Noia, O Grove, Ourense, Pontevedra, O Porriño, Ribeira, Santiago de Compostela, Vilagarcía de Arousa y Vigo son los municipios, según ha informado Fegamp.

Tras la aprobación en las respectivas sesiones plenarias de los municipios, el próximo paso será este miércoles la aprobación por parte de una comisión mixta entre ayuntamientos y el Gobierno autonómico para que el Consello de la Xunta asuma esas competencias a partir de 2026 a través del Sergas.

Posteriormente, el personal de las UAD podrá optar por integrarse en el marco estatutario del Sergas en un proceso voluntario.

Fegamp celebra ese traspaso como un paso decisivo para garantizar el mantenimiento de ese servicio esencial, ante las dificultades de los ayuntamientos para contratar personal.

El compromiso, según indica Fegamp, permite garantizar que los pacientes de estos servicios puedan seguir contando con una atención integral más adecuada.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Hospital Virxe da Xunqueira de Cee

Estos son los servicios mínimos para la huelga en el servicio de limpieza del Hospital de Cee
EP
Empanada de zamburiñas

Receta | Empanada de zamburiñas
Redacción
Escaparate de la tienda de calzado Zocas en Carballo

Zocas refuerza su compromiso con la inclusión y el trabajo colaborativo
Redacción
Protestas de las familias del Bergantiños el pasado curso

Las familias del colegio Bergantiños llaman a una protesta por los recortes
Redacción