Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

El párroco de Carballo oficia este jueves una misa para celebrar sus bodas de platino sacerdotales

La cita es a las 20 horas en la iglesia parroquial de San Xoán Bautista y se prevé de lo más concurrida

Redacción
16/12/2025 21:52
José García Gondar oficiando una ceremonia en la iglesia de Carballo
José García Gondar oficiando una ceremonia en la iglesia de Carballo
EC
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La programación semanal de la parroquia de San Xoán Bautista de Carballo tiene actos destacados para los próximos días. 

Es el caso del previsto para este jueves día 8: la celebración de la misa de acción de gracias por las bodas de platino sacerdotales del párroco José García Gondar. 

El acto será a los 20 horas, en la iglesia parroquial de Carballo y coincide en el mismo día en el que fue ordenado sacerdote por el cardenal Quiroga Palacios.

José García Gondar es natural de Oca-A Estrada (1943) y lleva más de medio siglo de sacerdocio en Carballo por lo que expresa su gratitud “por la ayuda recibida, el cariño y la oración de tantos de vosotros”.

A sus feligreses les traslada también que “vuestra cercanía y colaboración ha sido el sostén y estímulo de mi ministerio” y les anima a participar en la celebración, que se prevé muy concurrida tanto en lo tocante a la representación vecinal como eclesiástica. 

Ayudas de Cáritas

En el contexto de la misma parroquia carballesa, desde Cáritas expresan su agradecimiento a las familias, colegios y empresas que han colaborado en la campaña de Navidad con sus donativos y con la entrega de alimentos. 

Cáritas también informa del reparto de alimentos a personas necesitadas que se inició en la jornada del lunes y continúa este miércoles. 

A las 20 horas se oficiará la misa de Navidad a intención de los difuntos voluntarios, colaboradores y usuarios de Caritas. 

Como acto final se efectuará el sorteo de cestas navideñas y, a las 20.30 horas, comenzará la reunión mensual de Cáritas Interparroquial de Bergantiños.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Una de las pancartas instaladas en los terrenos afectados por la expropiación

Los vecinos del Agra da Lagoa piden que la ciudad deportiva cambie de ubicación
A. Pérez Cavolo
El ideal gallego

La prolongación de la autovía saldrá a licitación en las próximas semanas
Redacción
Las manifestaciones de ayer delante del centro educativo CEIP Bergantiños

Profesores y familias de la Costa da Morte se movilizan contra los recortes educativos en los centros de enseñanza
Redacción
La autora con los asistentes al Club de Lectura

Abril Camino presentó el Premio Xerais de Novela en el IES de Baio
Redacción