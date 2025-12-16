El párroco de Carballo oficia este jueves una misa para celebrar sus bodas de platino sacerdotales

José García Gondar oficiando una ceremonia en la iglesia de Carballo EC

La programación semanal de la parroquia de San Xoán Bautista de Carballo tiene actos destacados para los próximos días.

Es el caso del previsto para este jueves día 8: la celebración de la misa de acción de gracias por las bodas de platino sacerdotales del párroco José García Gondar.

El acto será a los 20 horas, en la iglesia parroquial de Carballo y coincide en el mismo día en el que fue ordenado sacerdote por el cardenal Quiroga Palacios.

José García Gondar es natural de Oca-A Estrada (1943) y lleva más de medio siglo de sacerdocio en Carballo por lo que expresa su gratitud “por la ayuda recibida, el cariño y la oración de tantos de vosotros”.

A sus feligreses les traslada también que “vuestra cercanía y colaboración ha sido el sostén y estímulo de mi ministerio” y les anima a participar en la celebración, que se prevé muy concurrida tanto en lo tocante a la representación vecinal como eclesiástica.

Ayudas de Cáritas

En el contexto de la misma parroquia carballesa, desde Cáritas expresan su agradecimiento a las familias, colegios y empresas que han colaborado en la campaña de Navidad con sus donativos y con la entrega de alimentos.

Cáritas también informa del reparto de alimentos a personas necesitadas que se inició en la jornada del lunes y continúa este miércoles.

A las 20 horas se oficiará la misa de Navidad a intención de los difuntos voluntarios, colaboradores y usuarios de Caritas.

Como acto final se efectuará el sorteo de cestas navideñas y, a las 20.30 horas, comenzará la reunión mensual de Cáritas Interparroquial de Bergantiños.