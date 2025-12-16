Los vecinos del Agra da Lagoa piden que la ciudad deportiva cambie de ubicación

Una de las pancartas instaladas en los terrenos afectados por la expropiación Cedida

Los vecinos del Agra da Lagoa de Carballo piden que la futura ciudad deportiva del municipio se ubique en otro emplazamiento. Según indican los afectados, la expropiación de los más de 80.000 metros cuadrados sobre las que se proyecta el equipamiento municipal afectaría a su medio de vida, ya que son tierras que cultivan y se explotan para el autoconsumo. Algunos de los vecinos, de hecho, tiene en sus fincas cuadras con animales y un galpón con los aparejos.

La oposición vecinal quedó formalizada durante el período de información pública del plan especial de infraestructuras y dotación que está tramitando el Concello de Carballo. Según los datos trasladados por los propios afectados, 13 propietarios presentaron una alegación conjunta y otros cinco propietarios registraron escritos individuales, sobre un total de 53 parcelas afectadas por el proyecto municipal.

En sus alegaciones, los vecinos cuestionan la necesidad pública de la actuación y sostienen que el municipio dispone ya de suficientes instalaciones deportivas para atender la demanda existente. Señalan la presencia de pabellones polideportivos, campos de fútbol y complejos deportivos en distintas zonas del término municipal, algunos de ellos con capacidad de ampliación o mejora como los del polígono de Bértoa o los de la zona de A Grela, lo que, en su opinión, permitiría evitar la ocupación de terrenos actualmente destinados a usos agrícolas y ganaderos. Las alegaciones también ponen el foco en la clasificación urbanística de los terrenos afectados, catalogados como suelo rústico de especial protección agropecuaria.

Los propietarios consideran que el plan especial supone una modificación sustancial del planeamiento general sin una justificación suficiente del interés general que compense la afección a propiedades privadas, algunas de ellas vinculadas a explotaciones ganaderas y avícolas en activo.

Otro de los aspectos que destacan es la afección directa a construcciones auxiliares consideradas indispensables para la actividad diaria de las viviendas, como galpones destinados a guardar maquinaria y aperos de labranza. Según exponen, la expropiación de las fincas que acogen estas edificaciones comprometería el uso normal de los domicilios y la continuidad de las actividades que se desarrollan en las fincas. A ello suman la posible pérdida de habitabilidad en algunos casos y el impacto sobre explotaciones registradas oficialmente.

Los vecinos advierten además de posibles molestias futuras derivadas del funcionamiento de la ciudad deportiva, como el incremento del ruido, del tráfico rodado y de la pérdida de intimidad en viviendas próximas, al no constar estudios específicos de impacto acústico ni de movilidad asociados al proyecto. También critican la ausencia de un estudio económico-financiero que acredite la viabilidad de la actuación y la capacidad municipal para asumir tanto el coste de las expropiaciones como la ejecución de la infraestructura proyectada.

No obstante, ninguna de estas alegaciones fue aceptada por el Concello. En concreto, la municipalidad desestima la mayor parte de los argumentos planteados y avala la continuidad de la tramitación del plan especial. No obstante, acepta parcialmente una de las alegaciones en lo relativo al uso de las fincas, reconociendo que los terrenos podrán seguir siendo utilizados para los fines actuales hasta que se produzca la ocupación efectiva derivada del procedimiento expropiatorio, sin que ello suponga una modificación del ámbito ni del contenido del proyecto.

Tras la presentación de las alegaciones, los afectados dicen que acudieron a la Oficina Técnica Municipal, donde, según relatan, se les indicó que “lo queramos o no, esto va a ir para delante”. Afirman que hasta el momento no se han mantenido reuniones ni encuentros con miembros del gobierno municipal para abordar el conflicto de forma directa. Ante esta situación, los vecinos indican que esperarán ahora a la resolución de la Xunta de Galicia para volver a presentar alegaciones y, a partir de ahí, valorar las opciones legales disponibles para defender sus derechos.

También manifiestan su disconformidad con el precio planteado por el Concello para la expropiación de los terrenos, que califican de “irrisorio”. Como muestra de protesta, han colocado dos pancartas en la zona con el lema “No a la Expropiación”, con las que buscan visibilizar su oposición al proyecto y reclamar un cambio de ubicación para la futura zona deportiva de Carballo.