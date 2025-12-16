Profesores y familias de la Costa da Morte se movilizan contra los recortes educativos en los centros de enseñanza

Las manifestaciones de ayer delante del centro educativo CEIP Bergantiños Mar Casal

El CEIP Bergantiños celebró este martes la primera jornada de movilizaciones de la Asamblea del Profesorado Costa da Morte, que continuará hoy. Tal y como comunica ANPA A Granxa, las familias también están convocadas a participar en la manifestación en contra de los recortes educativos y a favor de mejoras en el sistema, que afectan directamente a los niños y niñas de los colegios gallegos.

Para dar más visibilidad a la causa, las personas manifestantes tienden a vestir de negro o colores oscuros, como símbolo de duelo por “o que tiña que ser e por desgraza non é”, comentan desde la organización. Los parones se desarrollan en el portalón del centro de 9:10 a 9:40, y desde la ANPA animan a participar para ser el mayor número posible y “defender os dereitos dos nosos cativos”

Durante la jornada, el profesorado gallego dio una lección de dignidad: “esa que nos quixeron roubar coma os dereitos laborais pero que aínda nos queda e moita”, como se leía en el manifiesto de más de 20 marchas fúnebres y movilizaciones que recorrieron toda la comunidad durante este cuarto día de huelga en el trimestre.

Cuarta jornada

En muchas localidades de Galicia, los recorridos no solo se desarrollaron dentro de los centros, sino que se organizaron marchas que emulaban el velatorio de la enseñanza pública, pasando por varios colegios e institutos de la zona. Además, numerosos centros lucieron mensajes reivindicativos en fachadas, puertas principales y vallas. Estas acciones forman parte de la estrategia para visibilizar y socializar el conflicto laboral que mantiene el profesorado gallego desde el inicio del curso, tras 15 años de recortes, y ser el único en España que continúa con el horario lectivo de los recortes de la crisis de 2010.

También se denuncian la falta de profesorado especialista y personal auxiliar para atender la diversidad, una situación que este curso se ha evidenciado especialmente con protestas protagonizadas por las ANPA en centros de la Costa da Morte, como en Cee y Muxía.

Otros problemas señalados son las ratios elevadas, la precarización de las condiciones con contratos a media jornada y docentes itinerantes en hasta tres centros distintos, así como la excesiva burocracia que impide dedicar tiempo a preparar las clases.

Estas son algunas de las demandas que han llevado a la convocatoria de tantos días de huelga, que mañana alcanzará la quinta jornada, algo insólito desde los cursos 86/87 y 87/88, en los que se registraron 12 y 20 convocatorias respectivamente, según el CIG. El manifiesto leído también criticó el inmovilismo de la Consellería de Educación, que se niega a negociar directamente con quienes representan a la mayoría del profesorado y lideran las movilizaciones: “Sobran moitas cousas: burocracia, propaganda, recortes, autoritarismo… sobran motivos para continuar esta loita ata ver melloras reais”, expresaban los participantes.