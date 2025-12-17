José García Gondar: “O meu lema sempre foi o de acoller e abrir portas, de atender á xente”

El párroco carballés, José García Gondar EC

La iglesia parroquial de Carballo acoge este jueves (20.00 horas) la celebración de las bodas de diamante sacerdotales de su párroco, José García Gondar.

Una cita para “dar grazas ao noso Señor por conservarme con vida, con saúde e con ilusión”, y también para agradecer a todas las personas que le han acompañado y ayudado a lo largo de su camino como sacerdote. Don José García Gondar siempre quiso ser cura de parroquia.

“O meu lema sempre foi o de acoller e abrir portas, de atender á xente”, explica. Mantiene hoy la misma idea que ya expresó en sus bodas de oro, recogidas en el libro ‘50 años dun cura feliz: 1965-2015’, solo que ahora son ya 60 años de ministerio.

Si pudiera volver atrás, asegura que su camino volvería a estar ligado al del Señor: “Aínda que me gustara a medicina e tivera outras oportunidades, síntome feliz nesta vocación que o Señor me deu e volvería dicir que si”.

Ha pasado prácticamente toda su vida en Carballo, más de cinco décadas, lo que le lleva a considerarse hijo adoptivo de la villa. Una parroquia que, según García Gondar, puede presumir de muchas cosas: su patrón, “o mellor”, San Juan Bautista, su pan y, sobre todo, su buena gente. “Como dicía Evencio, é un bo lugar para vir e para vivir”, afirma, manifestando que siempre se sintió muy a gusto y que aquí desea permanecer hasta la eternidad. “Aquí enterrei aos meus pais e tamén desexo repousar no campo santo ao seu carón, rodeado de tantos carballeses aos que acompañei a dar sepultura cristiá”.

El párroco también pone en valor las numerosas labores sociales realizadas durante su etapa en Carballo: campeonatos deportivos, baile gallego, el trabajo constante de Cáritas, sin olvidar momentos difíciles como la pandemia. “Somos como unha familia”, resume, y es con esa familia con la que quiere celebrar sus 60 años de servicio sacerdotal.