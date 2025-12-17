Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

La Xunta insiste en que los centros educativos de la zona cuentan con personal suficiente

El BNG se pregunta porqué la Xunta no les remite los datos de cada colegio si la dotación de docentes es la adecuada

Redacción
17/12/2025 21:17
Un grupo de madres durante la protesta del martes en el CEIP Bergantiños
Un grupo de madres durante la protesta del martes en el CEIP Bergantiños
Marema
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La dotación de personal de los centros educativos de la Costa da Morte volvió a ser motivo de controversia en el pleno celebrado ayer en el Parlamento de Galicia, con opiniones encontradas entre el Partido Popular y el BNG. 

Durante su intervención, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, reiteró que todos los colegios e institutos de la zona cuentan con personal de apoyo adecuado a las necesidades del alumnado, incluso en algunos casos por encima de lo que les corresponde por catálogo, es decir, por su tipología.

 En todos ellos se estarían aplicando, asimismo, las medidas derivadas del Acordo de Mellora, de forma que todas las unidades están por debajo de las ratios máximas establecidas. 

En lo tocante a casos concretos, el Colexio Plurilingüe Vila de Cee, señaló el conselleiro, cuenta este curso con un especialista en Pedagogía Terapéutica y dos en Audición y Lenguaje (uno de ellos a media jornada), además de tener tres cuidadores, uno más que el año pasado. Es uno de los centros dotado por encima de catálogo y con la mayor parte de las aulas por debajo de las ratios máximas. 

El Instituto Agra de Raíces cuenta con dos especialistas en Pedagogía Terapéutica para seis alumnos con necesidades especiales. 

El CEIP Os Muíños (Muxía) tiene medio especialista en AL más del que le corresponde y las aulas también están por debajo de las ratios máximas, de tal forma que del total de 140 plazas solo están ocupadas 93. 

En lo tocantes al CEIP Virxe da Barca (Muxía), esta dotado con un especialista en AL compartido con otro centro “o que é suficiente para atender as necesidades neste pequeño colexio”. 

La intervención de Román Martínez fue muy criticada por el diputado del BNG Óscar Insua, quien le recriminó que no escuchase a las Anpas de las dos localidades, presentes en la tribuna de invitados de la Cámara. Insua calificó de “justas” las reivindicaciones de madres y padres de contar con más docentes y personal cuidador para niños con necesidades especiales.

 "Vostedes (la Xunta) din que todos os centros están dotados por riba do catálogo, pero non ofrecen os datos concretos", dijo el nacionalista al que la Consellería sigue sin remitirle por escrito los datos solicitados por su formación.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

pagina prueba copia

Receta | San Martiño a la marinera con ensalada de hinojo
Redacción
Una antigua sesión plenaria en Cee

Cee aprueba un presupuesto de 8,37 millones de euros, el más alto de su historia
Redacción
El párroco carballés, José García Gondar

José García Gondar: “O meu lema sempre foi o de acoller e abrir portas, de atender á xente”
Laura Rodríguez
Una de las actuaciones del Festival de Nadal

Derroche de talento en el Festival de Nadal de la Escola de Música de Cee
Redacción