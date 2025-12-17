La Xunta insiste en que los centros educativos de la zona cuentan con personal suficiente

Un grupo de madres durante la protesta del martes en el CEIP Bergantiños Marema

La dotación de personal de los centros educativos de la Costa da Morte volvió a ser motivo de controversia en el pleno celebrado ayer en el Parlamento de Galicia, con opiniones encontradas entre el Partido Popular y el BNG.

Durante su intervención, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, reiteró que todos los colegios e institutos de la zona cuentan con personal de apoyo adecuado a las necesidades del alumnado, incluso en algunos casos por encima de lo que les corresponde por catálogo, es decir, por su tipología.

En todos ellos se estarían aplicando, asimismo, las medidas derivadas del Acordo de Mellora, de forma que todas las unidades están por debajo de las ratios máximas establecidas.

En lo tocante a casos concretos, el Colexio Plurilingüe Vila de Cee, señaló el conselleiro, cuenta este curso con un especialista en Pedagogía Terapéutica y dos en Audición y Lenguaje (uno de ellos a media jornada), además de tener tres cuidadores, uno más que el año pasado. Es uno de los centros dotado por encima de catálogo y con la mayor parte de las aulas por debajo de las ratios máximas.

El Instituto Agra de Raíces cuenta con dos especialistas en Pedagogía Terapéutica para seis alumnos con necesidades especiales.

El CEIP Os Muíños (Muxía) tiene medio especialista en AL más del que le corresponde y las aulas también están por debajo de las ratios máximas, de tal forma que del total de 140 plazas solo están ocupadas 93.

En lo tocantes al CEIP Virxe da Barca (Muxía), esta dotado con un especialista en AL compartido con otro centro “o que é suficiente para atender as necesidades neste pequeño colexio”.

La intervención de Román Martínez fue muy criticada por el diputado del BNG Óscar Insua, quien le recriminó que no escuchase a las Anpas de las dos localidades, presentes en la tribuna de invitados de la Cámara. Insua calificó de “justas” las reivindicaciones de madres y padres de contar con más docentes y personal cuidador para niños con necesidades especiales.

"Vostedes (la Xunta) din que todos os centros están dotados por riba do catálogo, pero non ofrecen os datos concretos", dijo el nacionalista al que la Consellería sigue sin remitirle por escrito los datos solicitados por su formación.