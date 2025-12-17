Los fondos europeos elevan el presupuesto de Carballo para 2026 hasta los 37,6 millones de euros

Daniel Pérez y Belén Lendoiro, este miércoles durante la presentación del presupuesto de 2026 Cedida

Un año más, y ya van varios, Carballo contará en 2026 con el presupuesto más elevado de su historia. Será gracias a la concesión de los fondos europeos, que elevan las previsiones municipales hasta los 37,67 millones de euros, un 10% más que las del presente ejercicio.

Se tratan de unas cuentas que permiten “seguir avanzando na consolidación de Carballo como un concello cabeceira de comarca” y que aumentan la capacidad inversora del Ayuntamiento, según destacó la concejala de Facenda, Belén Lendoiro, que este miércoles presentó el proyecto presupuestario junto con el alcalde Daniel Pérez.

Lendoiro destacó la previsión de los ingresos es “prudente e realista” y que el aumento de los padrones y la eficiencia en la recaudación de tributos permite el incremento de los ingresos para 2026 sin que se toquen los impuestos y las tasas para el próximo año. En este sentido, lo que más nutrirá las arcas municipales serán las transferencias de otras administraciones, que suponen un 42,53% del presupuesto (16,02 millones de euros), con un destacado aumento de más del 8% en la participación en los tributos del Estado, que asciende a 10,1 millones de euros.

La reactivación de la actividad constructiva en el municipio del último año también se refleja en las cuentas, con una previsión de recaudación por ICIO de medio millón de euros. Además, por primera vez en varios años, el Concello volverá a solicitar un préstamo bancario que ascenderá a 889.318 euros para financiar la parte de los proyectos de los fondos europeos que corresponden al Concello en 2026. Es una préstamo “necesario e ben medido” en palabras del regidor.

Con respecto al gasto, Lendoiro y Pérez hicieron hincapié en que se mantendrá y se reforzará el gasto social. En este caso, es reseñable un nuevo incremento de la partida que el Concello destina al Servizo de Axuda no Fogar (SAF) hasta los 2,08 millones de euros (159.000 euros más) una “cantidade moi considerable”, subrayó el regidor local.

“Aumenta pola demanda do servizo que deben prestar os concellos, pero o financiamento corresponde á Xunta e ao Estado”, recordó el alcalde, señalando que la falta de las aportaciones necesarias por parte de las administraciones competentes hace que el Concello “de xeito responsable” deba asumir con sus recursos la prestación de un servicio cada vez más necesario.

Además del SAF, las cuentas reflejan un aumento en los fondos que se destinan al Concilia (45.000 euros), y se mantienen las ayudas sociales a particulares (200.000 euros) y las subvenciones y convenios con entidades sociales.

También se mantiene el gasto que los programas de dinamización (cultura, educación, deportes, promoción económica) que suman 10,25 millones de euros. Por el contrario, baja el gasto corriente en 164.718 euros (en total son 17,3 millones) debido a que la previsión del gasto en alumbrado público es 1,8 millones de euros menor.

En cuanto a la prestación de servicios, los representantes municipales destacaron el aumento del 52% del gasto en limpieza de playas, del 20% del servicio de pala y camión para dar respuesta a la alta demanda en las parroquias y del 69,4% en el contrato de mantenimientos de vías en el rural. En estos dos últimos casos, Pérez subrayó que el refuerzo de estos servicios responde a las demandas hechas en los consellos parroquiales, por lo que, aseguró, el presupuesto también destaca por ser participativo.

En el apartado de personal, las cuentas del próximo año prevén un gasto de 11,2 millones de euros. Son medio millón de euros más debido al aumento del 4% en las retribuciones de los empleados públicos aprobado por el gobierno Central. En este sentido, avanzó Lendoiro que una vez finalizado el proceso de estabilización del personal, se llevará a cabo una reestructuración de algunos servicios y la creación de plazas de promoción interna. Además, se creará una plaza de técnico de Administración General para reforzar el servicio de secretaría y otra de coordinador de servicios y medio ambiente.

Inversiones reales

La incorporación de una parte de los fondos europeos que nutren el incremento presupuestario se refleja en el capítulo 6 de inversiones reales. En concreto, el gobierno destinará a este apartado 6,39 millones de euros, lo que supone 3,3 millones de euros más que en 2025. Esto implica, según destacó Pérez, que las inversiones reales representen un 16,9% del presupuesto municipal y que la capacidad inversora del Concello de Carballo pase de los 97,72 euros por habitante a los 202,26 euros por vecino en 2026.

Como se trata de proyectos plurianuales que se ejecutarán hasta 2029, para el próximo año se invertirán unos dos millones de euros de los 6,5 millones concedidos. Con esta primera parte de los fondos se empezarán a ejecutar los proyectos de la reurbanización de la Praza do Concello (353.935 euros), de las calles Cervantes y Gran Vía (118.125 euros), Túnel y Cesteiro (499.000 euros).

También se avanzará en el proyecto previsto en Rego da Balsa, con la ejecución de la nueva zona verde (211.500 euros) y la renaturalización del ámbito (275.000 euros). Con los Feder se financiarán además en 2026 la reforma de la primera planta del Mercado municipal con 332.750 euros que permitirán redistribuir los espacios, mejorar la acústica y la climatización, para convertirlo en un espacio polivalente y multiusos. En el caso del mercado, se invertirán además 30.000 euros en la creación de un catálogo digital y rebranding.

Asimismo, con 50.000 euros de los fondos Edil se dotará de red wifi gratuita a los centros sociales, se llevará a cabo la gestión digital de los espacios municipales (otros 50.000 euros) y se instalarán pantallas informativas en los edificios culturales.

En cuanto a la construcción del nuevo auditorio, en el presupuesto (pero no en el apartado de inversiones reales) figuran 225.000 euros que se destinarán a un concurso de ideas para el diseño del nuevo edificio, tal y como se está haciendo en el caso del edificio de entidades sociales, cuyo ganador se dará a conocer en los próximos días. Respecto a este último, Pérez adelantó que está previsto que se empiece a financiar la actuación con la incorporación de remanente que se llevará a cabo a lo largo del año.

Más allá de las que se financiarán con fondos europeos, en el presupuesto de 2026 hay varias obras importantes. La primera de ellas es la humanización del tramo urbano de la AC-552 (avenida de Fisterra) para la que hay prevista una partida de 510.660 euros, de los cuales la Xunta asumirá el 70% y el otro 30% se pagará con un préstamo. Otro medio millón de euros (571.815) se invertirán en el abastecimiento y saneamiento de los lugares de A Grela y O Monte do Carmen, que se incluirá en el Plan Único de la Diputación 2026. También con fondos provinciales se pagará una parte de la reforma de la Praza de Vigo, que costará 337.500 euros, de los que la Diputación financiará el 80% gracias a un convenio que formalizará con el Concello.

En el capítulo 6 también hay partidas para otras mejoras viales, mobiliario o adquisición de terrenos, como las fincas para los aparcamientos de la Vila de Negreira para la primera fase de la futura ciudad deportiva de A Lagoa, a lo que se destinan 137.615 euros.

Es un presupuesto, según Lendoiro, que “segue mostrando as fortalezas de Carballo” y que, para Pérez, “manteñen o ritmo de investimento que permitirá seguir transformando Carballo”.