Carballo conocerá hoy al ganador del concurso para diseñar el edificio social

El Concello de Carballo conocerá este viernes el nombre del ganador o ganadora del concurso de proyectos convocado para diseñar el nuevo edificio para entidades sociales que se construirá con fondos europeos. La propuesta ganadora ya fue seleccionada por el jurado entre los cuatro finalistas el lunes, pero al tratarse de proyectos presentados de forma anónima, no será hasta hoy a las 10 horas cuando el jurado se vuelva a reunir para abrir los sobres que contienen la autoría de cada proyecto.

Aunque sin conocer por el momento el nombre del ganador, el jurado presidido por el concejal de Planificación Urbana, Juan Seoane, decidió otorgar el primer premio de más de 9.000 euros a una propuesta que integra “unha solución atractiva, sustentable e cunha funcionalidade destacable”. Lo que más destaca de la idea ganadora es la solución adoptada para el centro de día, que se ubicará exclusivamente en la planta baja del edificio y que tendrá acceso directo, incluso rodado, desde la plaza.

Además, la propuesta ganadora que alcanzó la puntuación de 92 puntos, destaca para el jurado por la calidad arquitectónica, ordenación de usos y accesibilidad universal. En concreto, señalan que el edificio establece “unha boa relación co espazo público”, valorando de manera específica la conexión funcional entre los diferentes usos previstos y la plaza como elemento articulador del conjunto.

También indican que existen aspectos a desarrollar en fases posteriores, en particular en la definición detallada del programa interno del centro de día y de la sala de usos múltiples.

La segunda mejor propuesta obtuvo 88 puntos. En su valoración, el jurado resalta “a axeitada integración do edificio no contorno” y la forma en la que la propuesta incorpora la calle Darwin como parte activa del espacio público. También se considera positivamente la utilización de un único núcleo de comunicaciones, aunque se advierte que la ubicación del centro de día en semisótano “xera problemas de acceso e de soleamento”. Asimismo, el jurado estima que la distribución volumétrica presenta un exceso edificatorio en uno de los cuerpos destinados exclusivamente a la sala de usos múltiples.

La propuesta que recibió el tercer premio con 86 puntos fue especialmente reconocida por su “destacable integración volumétrica” y por la solución adoptada para el cierre de la manzana. El jurado destaca como acertada “a solución do encontro das rúas Darwin e Mendel”, que permite una adecuada solución para los espacios de la Cruz Roja. Desde el punto de vista económico, el jurado considera que la configuración arquitectónica favorece la viabilidad del proyecto, aunque identifica como aspectos negativos la escasa integración de la calle Darwin y la disposición del centro de día en varias plantas.

El cuarto premio alcanzó 81 puntos. El jurado valora de forma favorable la resolución general del programa funcional y, en particular, el diseño de la planta baja, con “o acceso, co corredor lonxitudinal e o gran patio en contacto coa edificación lindeira”. Sin embargo, se considera insuficiente la solución planteada para el acceso rodado al centro de día y se señala que la propuesta no resuelve de manera adecuada la integración de la plaza con las calles circundantes. También se apunta que la proporción de los patios interiores limita la versatilidad del edificio.

El concurso, convocado por el Concello de Carballo en colaboración con el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, recibió un total de 36 propuestas, de las que cuatro resultaron finalistas. La propuesta ganadora será la adjudicataria del contrato para la redacción del proyecto y la dirección de obra, con un importe total de 205.880 euros. El edificio se levantará en la parcela municipal situada en el ámbito de las antiguas casas dos mestres, con una superficie construida de 1.620 metros cuadrados, incluyendo una plaza de acceso y la reurbanización de la calle Darwin.

El presupuesto estimado de ejecución asciende a 3.455.760 euros. De esta manera, avanza uno de los proyectos clave que se financiarán con fondos europeos y uno de los más demandados por muchas entidades sociales que trabajan en el municipio. No obstante, el inicio de la ejecución de la obra no figura entre las inversiones reales que se financiarán a cargo del presupuesto 2026, aunque el alcalde Daniel Pérez avanzó que se incluirá entre las actuaciones que se financiarán con cargo al remanente que se incorporará a las cuentas a lo largo del próximo año.

En 2026 el Concello de Carballo convocará otro concurso de proyectos arquitectónicos de la mano de la COAG, para el diseño del futuro auditorio que se ubicará en la zona de A Braña. Para ello hay una partida de 225.000 euros en los presupuestos que se aprobarán el día 29 de diciembre. Aunque aún deben redactarse las bases del concurso, parte del trabajo ya está adelantando con la definición de las necesidades que tendrá el inmueble.