La parroquia carballesa celebra los 60 años de sacerdocio de José García Gondar

Don José recibiendo la felicitación de numerosas feligresas Mar Casal

José García Gondar, don José, el párroco de Carballo, celebró este jueves con una misa de acción de gracias en la iglesia San Xoán Bautista sus 60 años de sacerdocio, 53 de ellos en la parroquia carballesa.

García Gondar estuvo acompañado en sus bodas de diamante por una decena de sacerdotes, entre ellos Manuel Rodríguez, quien fue cura en la capital de Bergantiños durante tres décadas, hasta que en 2002 se fue a Betanzos.

También los feligreses quisieron acompañar a don José en esta fecha tan señalada, por lo que recibió una multitud de cariñosas felicitaciones. No faltaron tampoco los regalos para una fecha tan señalada.

El párroco carballés recibe la felicitación de don Manuel Mar Casal

Concurrida misa en Carballo Mar Casal

Fue un 18 de diciembre de 1965 cuando fue ordenado sacerdote por el cardenal Quiroga Palacios. La de este jueves fue la celebración de García Gondar en su parroquia, en el mismo día de su aniversario, después de la llevada a cabo en mayo de manera conjunta con otros sacerdotes en la Catedral de Santiago en el marco de la festividad de San Juan de Ávila, patrono del clero español.

“En este camino de fidelidad al Señor y de servicio a los hermanos, he recibido la ayuda, el cariño y la oración de tantos de vosotros. A todos os expreso mi sincera gratitud, pues vuestra cercanía y colaboración ha sido sostén y estimulo en mi ministerio”, señaló el sacerdote a través de la publicación ‘A Xanela’. “O meu lema sempre foi o de acoller e abrir portas, de atender á xente”, explicaba hace unos días. Mantiene hoy la misma idea que ya expresó en sus bodas de oro, recogidas en el libro ‘50 años dun cura feliz: 1965-2015’, solo que ahora son ya 60 años de ministerio. Si pudiera volver atrás, asegura que su camino volvería a estar ligado al del Señor.