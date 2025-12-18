La potenciación de la feria será clave en la futura remodelación de la Praza do Concello carballesa

La feria celebrada este jueves en Carballo Mar Casal

La remodelación de la Praza do Concello de Carballo y de las calles de su entorno será uno de los primeros proyectos financiados por los fondos europeos que se pondrán en marcha en el municipio. En el presupuesto de 2026 hay previstas varias partidas para ello y aunque para la remodelación de la plaza propiamente dicha aún no hay proyecto redactado, lo que el gobierno municipal sí tiene claro es que en el nuevo diseño se priorizará la potenciación de la feria de Carballo.

Al respecto, el alcalde Daniel Pérez destaca que la feria que se celebra todos los jueves y cada dos (o tres) domingos al mes es un elemento diferencial del municipio porque “a feira tal e como se celebra aquí, non se fai en ningún outro sitio”. Por ello, el proyecto final de la Praza do Concello deberá tener en cuenta los usos actuales de este espacio central en la vida carballesa, especialmente la feria ambulante.

Además, el Concello también lanzará una campaña para destacar el carácter distintivo de la feria, centrada en la calidad de los productos de proximidad para competir con las grandes áreas comerciales. “Eu estou a pensar, por exemplo, nas señoras maiores, que son o gran aliciente da feira, o que a mantén. Podemos traballar con esa imaxe porque si é certo que é unha cousa que non se mantén en moitas feiras de Galicia xa, pero que aínda ten bastante peso”, señala el concejal de Feiras e Mercados, Ramón Varela.

En este sentido, hace hincapié en que esa es la imagen de la feria que se debe trasladar porque “realmente o que quere comprar a xente é iso” y esa proximidad y los productos de los feirantes tradicionales “é o que ten valor engadido”. La nueva distribución de los espacios públicos de la Praza do Concello también tendrá en cuenta otras cuestiones. Una de ellas será la desaparición del kiosco del antiguo Sinagoga.

Pérez asegura que en la reforma de la plaza no tiene mucho sentido mantener un edificio con más de 30 años, limitado arquitectónicamente en cuanto a la accesibilidad, aunque entiende el valor emocional que pueda tener para algunos vecinos. Varela, matiza, no obstante, que todo dependerá de cómo se valoren los usos que tiene el espacio. Al respecto, no solo menciona la feria, sino también la reubicación del escenario de las fiestas para que no tape la Casa do Concello durante tres meses cada verano.