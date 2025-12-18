Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

La potenciación de la feria será clave en la futura remodelación de la Praza do Concello carballesa

La eliminación del kiosco y la reubicación del escenario de las fiestas también se tendrá en cuenta

A. Pérez Cavolo
18/12/2025 23:55
La feria celebrada este jueves en Carballo
La feria celebrada este jueves en Carballo
Mar Casal
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La remodelación de la Praza do Concello de Carballo y de las calles de su entorno será uno de los primeros proyectos financiados por los fondos europeos que se pondrán en marcha en el municipio. En el presupuesto de 2026 hay previstas varias partidas para ello y aunque para la remodelación de la plaza propiamente dicha aún no hay proyecto redactado, lo que el gobierno municipal sí tiene claro es que en el nuevo diseño se priorizará la potenciación de la feria de Carballo

Al respecto, el alcalde Daniel Pérez destaca que la feria que se celebra todos los jueves y cada dos (o tres) domingos al mes es un elemento diferencial del municipio porque “a feira tal e como se celebra aquí, non se fai en ningún outro sitio”. Por ello, el proyecto final de la Praza do Concello deberá tener en cuenta los usos actuales de este espacio central en la vida carballesa, especialmente la feria ambulante. 

Además, el Concello también lanzará una campaña para destacar el carácter distintivo de la feria, centrada en la calidad de los productos de proximidad para competir con las grandes áreas comerciales. “Eu estou a pensar, por exemplo, nas señoras maiores, que son o gran aliciente da feira, o que a mantén. Podemos traballar con esa imaxe porque si é certo que é unha cousa que non se mantén en moitas feiras de Galicia xa, pero que aínda ten bastante peso”, señala el concejal de Feiras e Mercados, Ramón Varela.

Daniel Pérez y Belén Lendoiro, este miércoles durante la presentación del presupuesto de 2026

Los fondos europeos elevan el presupuesto de Carballo para 2026 hasta los 37,6 millones de euros

Más información

En este sentido, hace hincapié en que esa es la imagen de la feria que se debe trasladar porque “realmente o que quere comprar a xente é iso” y esa proximidad y los productos de los feirantes tradicionales “é o que ten valor engadido”. La nueva distribución de los espacios públicos de la Praza do Concello también tendrá en cuenta otras cuestiones. Una de ellas será la desaparición del kiosco del antiguo Sinagoga

Pérez asegura que en la reforma de la plaza no tiene mucho sentido mantener un edificio con más de 30 años, limitado arquitectónicamente en cuanto a la accesibilidad, aunque entiende el valor emocional que pueda tener para algunos vecinos. Varela, matiza, no obstante, que todo dependerá de cómo se valoren los usos que tiene el espacio. Al respecto, no solo menciona la feria, sino también la reubicación del escenario de las fiestas para que no tape la Casa do Concello durante tres meses cada verano. 

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

sogama navidad v2

Repensando la Navidad en clave ECO
Redacción
Receta de almejas a la marinera

Receta | Almejas a la marinera (o a la gallega)
Redacción
El ideal gallego

Carballo conocerá hoy al ganador del concurso para diseñar el edificio social
A. Pérez Cavolo
Pérez Añón junto a Diego Calvo, Paula Prado y Miguel Tellado

Pérez Añón y Santos Maneiro reciben el homenaje del PP por su trayectoria
Redacción