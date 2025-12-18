Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

Senda Nova ofrece la posibilidad de acompañar al Apalpador en su visita a Carreira de Zas

El 'carboeiro' de O Courel llegará a la pequeña aldea zasense el sábado día 27 de diciembre

Redacción
18/12/2025 22:23
Un grupo de niños mostrando el cartel con la programación del Inverno Ancestral
Un grupo de niños mostrando el cartel con la programación del Inverno Ancestral
Cedida
Los niños y niñas que participan en el programa de la Asociación Ambiental Senda Nova ‘Espías no bosque’ tendrán la oportunidad de participar en la nueva visita que realizará el Apalpador a la zona, más concretamente a la pequeña aldea de Carreira, en el municipio de Zas.

La actividad se celebrará el próximo día 27 de diciembre en horario de tarde e incluirá distintas propuestas. 

Así los niños y niñas participantes, además de recibir al ‘carboeiro’ de O Courel, que bajará con su comitiva por los montes de Pico de Meda, podrán participar en distintos obradoiros relacionados con el conocimiento de la naturaleza. 

También visitarán el Museo do Liño de la AVV O Santiaguiño. 

Inverno ancestral

Senda Nova puso en marcha a principios del pasado mes de noviembre su programa Inverno Ancestral, que ya permitió a los más pequeños participar en otras visitas del Apalpador a distintas escuelas rurales de la Costa da Morte.

Las siguientes citas del X Inverno Ancestral llegarán ya a principios de 2026. 

Es el caso de la jornada sobre energía fotovoltaica prevista para el 10 de enero; de la charla que impartirá el 15 de enero Manuel López Vilariño sobre la importancia del sello Indicación Xeográfica Protexida para todas las castañas de Galicia; de la disertación que el 14 de febrero llevará a cabo el biólogo Antón Vázquez Corral sobra la catalogación de la Lagoa de Alcaián-Braña Rubia como Espacio Natural de Interés Local; o de la ponencia que impartirán el 28 de febrero Víctor Tasende y Paco Graña sobre el tema “Unha asociación para a defensa das abellas. Eses gardiáns do medioambiente".

