Formalizado el contrato del proyecto para humanizar la avenida de Fisterra

Uno de los tramos en los que se actuará en la avenida de Fisterra hasta A Revolta Mar Casal

El Concello de Carballo dio esta semana un paso importante para hacer realidad la demandada humanización de la avenida de Fisterra, al formalizar el contrato para la redacción del proyecto. La adjudicataria es la empresa coruñesa Giga SL, que con un presupuesto de casi 46.000 euros tendrá seis meses para diseñar la actuación que posteriormente contratará el Ayuntamiento, tal y como está establecido en el convenio firmado con la Xunta.

La humanización de la avenida de Fisterra, que contará con un presupuesto de más de dos millones de euros, es uno de los proyectos más importantes incluidos en el capítulo de inversiones reales del presupuesto carballés de 2026. En concreto, las cuentas asignan una partida de 510.660 euros para ejecutar la primera parte de la actuación que empezaría probablemente el próximo otoño.

De este importe, 357.462 euros corresponderían a la Xunta y los otros 153.198 euros los pagaría el Concello con el préstamo bancario de casi 890.000 euros que solicitará y que también servirá para financiar su parte correspondiente de las obras de los fondos europeos. El grueso del importe se invertirá a lo largo de 2027 y parte de 2028, cuando la obra deberá estar finalizada, si no surge ningún contratiempo.

La humanización de la avenida de Fisterra ya tiene un anteproyecto en el que se establecen los criterios básicos que deberá seguir la actuación. Entre los objetivos principales de la obra figuran homogeneizar el tratamiento del tramo objeto de la actuación, alrededor de 710 metros comprendidos entre la calle Río Anllóns y la zona de A Revolta; mejorar la accesibilidad y la seguridad tanto para el tráfico rodado como para el tránsito peatonal; y ordenar el tráfico y el estacionamiento en función de las distintas anchuras disponibles.

En ese último caso se va a apostar por cambiar los aparcamientos en batería por otros en línea con el fin de ganar espacio para las aceras, cuya anchura quedará comprendida entre los 2,30 y los 5 metros. Esto permitirá mejorar el flujo peatonal y, al mismo tiempo, permitirá reordenar las acometidas de los distintos servicios de saneamiento, pluviales, abastecimiento, telecomunicaciones, gas y alumbrado público. Todos ellos serán renovados.

También se apostará por la incorporación de zonas verdes, parterres ajardinados y mobiliario, con lo que también se verá mejorado el paisaje urbano. Se trata, así pues, de una actuación de carácter integral en la que se incidirá sobre la calzada, cambiando el firme; sobre las aceras pavimentándolas y haciéndolas más accesibles; sobre los aparcamientos, modificando su disposición; sobre las zonas verdes; el mobiliario urbano; y los distintos servicios.

En cuanto a las secciones tipo, serán alrededor de cinco. Tres de ellas de carácter más urbano, con aparcamientos a ambos lados, en uno solo o en ninguno, en función del espacio existente; y las otras dos de tipo periurbano con plazas de estacionamiento en uno de los márgenes o en ambos. Con esta obra, la vía experimentará, una mejora exponencial en lo tocante a la seguridad peatonal e índices de siniestralidad viaria; además de contar con espacios mucho más accesibles y funcionales y servicios urbanos renovados.