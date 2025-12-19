Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

La Diputación financiará el 80% del coste de la remodelación de la Praza de Vigo de Carballo

La obra que se ejecutará el próximo año supondrá una inversión de 337.500 euros

A. Pérez Cavolo
19/12/2025 23:55
Simulación de cómo quedará la Praza de Vigo tras la reforma
Cedida
La Diputación de A Coruña financiará el 80% del importe que costará la remodelación de la Praza de Vigo carballesa. Así se refleja en los presupuestos de 2026, en cuyo capítulo 6 figura una partida de 337.500 euros para acometer la obra, de los cuales la administración provincial aportará 270.000 euros. Esta colaboración se oficializará a través de un convenio de subvención con el Concello, que el pleno carballés aprobó solicitar hace ya unos meses.

Con esta actuación, la Praza de Vigo se convertirá en el próximo ámbito carballés en el que los peatones ganarán protagonismo, beneficiando a los residentes y, en especial, a los usuario del centro de día y de la residencia de mayores. La propuesta técnica del Concello se enmarca dentro de su política de priorizar la accesibilidad, la eliminación de barreras arquitectónicas y la recuperación del espacio público para el tránsito peatonal en detrimento de los coches. 

En este sentido, el modelo adoptado será el mismo que en otras áreas urbanas, el de la plataforma única, que vendrá acompañada por la restricción de la circulación rodada, que estará limitada únicamente a los residentes y al paso de vehículos adaptados para acceder a las instalaciones destinadas a la tercera edad. Con ello, se pretende generar un entorno fluido, accesible y seguro para todas las personas, especialmente aquellas con movilidad reducida. 

Como señala la memoria del proyecto, en la actualidad el espacio está condicionado por una disposición tradicional de tráfico rodado, árboles mal ubicados que interrumpen el paso, pavimentos en mal estado y barreras arquitectónicas que dificultan la movilidad, especialmente entre personas mayores y con discapacidad. El nuevo diseño propone solucionar estos problemas y convertir la plaza y todo su entorno en una zona de prioridad peatonal. Las obras comenzarán con una intervención en profundidad sobre el terreno. 

Se procederá a la demolición del pavimento actual. Además, se llevará a cabo la retirada de la vegetación existente, principalmente árboles cuyas raíces han levantado el firme, impidiendo el uso correcto del espacio. Cabe recordar que ya se habían eliminado anteriormente varias palmeras por la afección del picudo rojo, una plaga que ha afectado a numerosas especies de este tipo en el municipio. En su lugar, se plantea una nueva vegetación adaptada al diseño urbano y sin interferencia con el pavimento. El proyecto también aborda la mejora de los servicios urbanos. 

En cuanto a la iluminación, se eliminarán las actuales luminarias —consideradas deficientes— y se instalará una nueva red eléctrica para colocar seis nuevos puntos de luz con luminarias modernas y eficientes, pensadas para cubrir de manera uniforme toda la superficie de la plaza, mejorar la visibilidad nocturna y reforzar la seguridad. Esta nueva iluminación tendrá en cuenta criterios de sostenibilidad energética y mínimo impacto ambiental. 

Por su parte, la red de pluviales de fibrocemento será sustituida. Esta nueva red desembocará en un pozo de registro ya existente que fue ejecutado durante las obras del proyecto Ciclando Carballo, y que se encuentra dentro del área de actuación. Además, para garantizar el correcto drenaje de la superficie, se instalarán cinco nuevos sumideros estratégicamente ubicados. La remodelación de la plaza también contempla la instalación de nuevos elementos de mobiliario urbano. Uno de los puntos más destacados será la pérgola que se construirá junto al ventanal del centro de día

Esta estructura metálica con tratamiento antioxidante albergará un banco de madera, ofreciendo sombra y descanso a las personas usuarias del centro. Además, en el límite este de la plaza, se instalará un banco corrido de piedra granítica silvestre de 38 metros de longitud. Este elemento no solo aportará funcionalidad sino que servirá también como delimitación visual entre la zona rodada y el espacio peatonal. 

