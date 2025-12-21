Charla sobre la vida y obra de Alfredo Brañas, este lunes en la biblioteca Rego da Balsa

Estatua de Alfredo Brañas delante de su casa natal en Carballo Mar Casal

La biblioteca municipal Rego da Balsa de Carballo acoge este lunes una charla sobre la vida y obra de Alfredo Brañas, organizada por la fundación que lleva el nombre del escritor con motivo del 125

aniversario de su fallecimiento. La cita será a las 19.00 horas.

Intervendrán en este evento Valentín García Gómez, secretario general da Lingua; Belén Trigo García, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Santiago (USC); y Rocío Carolo Tosar, doctora en Filosofía en la USC y miembro y patrona de la Fundación Alfredo Brañas. El acto estará moderado por la secretaria de la fundación, Carmen Pomar Tojo, y el cierre del mismo correrá a cargo de Juan Bayón Rolo, presidente de la Fundación Alfredo Brañas.