Cuatro positivos en alcoholemia y cinco en drogas en un control en Carballo

La Policía Local y la Guardia Civil de Carballo llevaron a cabo el fin de semana un operativo conjunto de control de alcoholemia y drogas que se saldó con nueve positivos, concretamente entre el pasado viernes y este domingo. En total fueron cuatro positivos en alcohol y otros cinco en drogas, en los controles realizados en la localidad carballesa, en el marco de las medidas de seguridad habituales en las fechas navideñas.