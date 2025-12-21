Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

Cuatro positivos en alcoholemia y cinco en drogas en un control en Carballo

Entre el pasado viernes y este domingo

Redacción
21/12/2025 18:46
Un antiguo control policial
Un control policial
Archivo
La Policía Local y la Guardia Civil de Carballo llevaron a cabo el fin de semana un operativo conjunto de control de alcoholemia y drogas que se saldó con nueve positivos, concretamente entre el pasado viernes y este domingo. En total fueron cuatro positivos en alcohol y otros cinco en drogas, en los controles realizados en la localidad carballesa, en el marco de las medidas de seguridad habituales en las fechas navideñas. 

