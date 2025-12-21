Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

Receta | Pasta con bogavante

Redacción
21/12/2025 06:30
Receta | Pasta con bogavante
Ingredientes (para 2 personas)

  • 2 bogavantes  
  • 600 gramos de pasta 
  • 300 gramos de tomate seco en aceite
  • 50 gramos de tomate frito 
  • 6 dientes de ajo picado Cebollino o perejil 
  • Aceite de oliva virgen extra 
  • Sal

Elaboración

Separamos la cabeza, las pinzas y la cola del bogavante. De la cabeza sacamos todo el jugo y reservamos.

Ponemos una olla con agua suficiente para luego cocer la pasta y añadimos las cabezas abiertas por la mitad y la cebolleta limpia.

Una vez que rompa a hervir añadimos las pinzas y las cocemos durante 6 minutos aproximadamente. Una vez cocidas las enfriamos en agua con hielo y luego limpiamos las pinzas, los codos y reservamos.

Cortamos las colas de los bogavantes (con el caparazón) en cinco trozos cada una y reservamos.

Colamos el agua del bogavante y reservamos.

Picamos el tomate seco, el ajo y el cebollino o perejil.

Ponemos el agua del bogavante con sal a hervir y cocemos la pasta durante 6 minutos aproximadamente.

Mientras cocemos la pasta ponemos una sartén grande y marcamos las colas y las pinzas. Añadimos el ajo y el tomate.

Echamos la pasta en la sartén con los demás ingredientes y salteamos. Al final añadiremos el jugo de la cabeza y un par de cucharadas de tomate frito para ligar un poco.

