Fiesta prefin de año con Laura Añón, Ángel Sevilla y JJ Compota

Domingos de baile en el mercado de Carballo Raúl López Molina

El Concello de Carballo ha programado varias citas musicales para vecinos y visitantes de la zona durante los últimos días de 2025, buscando que toda la población pueda disfrutar del ambiente festivo y familiar que caracteriza estas fechas. Para despedir el año, el 28 de diciembre, en la carpa de la Plaza del Concello, se celebrará el prefin de año.

Ese día, de 19:00 a 23 horas, habrá diversas actividades, como un espacio glitter para decorar la cara, photocall, cotillón y, por supuesto, las tradicionales uvas de la suerte. En este evento actuarán la cantante local Laura Añón, que ha formado parte de orquestas como Trébol, Charleston Big Band y, más recientemente, Finisterre; el cantante Ángel Sevilla, con quien Añón comparte la canción Díganle y que también ha trabajado en varias orquestas; y Javier Barrueta, conocido artísticamente como JJCompota, un multifacético cantante, músico, showman y compositor cubano.

Baile no mercado

Ya en enero, está previsto el Baile no Mercado, que se celebrará todos los domingos del primer mes del año. La entrada será libre y contará con la música de Martín Carrión, el día 4; Dúo Marineda, el 11; Dúo Nuevo Siglo, el 18; y para terminar, el día 25, Martín Raimundez.