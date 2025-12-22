La 13ª edición del Carballo Interplay se celebrará del 16 al 19 de abril

‘A moza que abortou e non o contou’, la serie premiada por el jurado joven en la pasada edición | raúl lópez

El festival de contenidos digitales Carballo Interplay anuncia las fechas de su edición de 2026, que se celebrará del 16 al 19 de abril y convertirá de nuevo a Carballo en un punto de encuentro alrededor de las tendencias audiovisuales de la red y del panorama de vanguardia.

El festival afronta su 13ª edición como un evento consolidado en Galicia, referencia en el impulso de la creación digital en gallego y con un creciente reconocimiento en todo el Estado, una trayectoria que fue distinguida con el Premio de la Crítica de Galicia en la categoría Cultura Dixital. El Carballo Interplay busca fomentar la creación gallega en el ámbito audiovisual y digital, así como apoyar a nuevos creadores y creadoras.

Este año habrá de nuevo competición oficial de series en formato corto, premio a la creación digital gallega y premio a la producción de contenido digital en gallego. Las convocatorias ya están abiertas y las personas interesadas se pueden inscribir a través del formulario disponible en la página web.

La competición de series en formato corto es la más clásica del festival, pensada para producciones nacionales o internacionales realizadas en 2025 y 2026. El requisito es que tengan por lo menos tres capítulos producidos que no superen los 30 minutos cada uno. Pueden ser inéditos o publicados en alguna plataforma de streaming.

Siete premios

En esta categoría se darán premios a: mejor serie (800 euros); premio del jurado joven (400 euros); premio del público (400 euros) y mejor dirección (200 euros). La fecha límite para la inscripción es el 8 de marzo de 2026.

Para apoyar proyectos en fase de desarrollo, el Carballo Interplay también convoca el Premio a la Producción de Contenido Digital en Gallego, con una dotación de 3.000 euros destinada al proyecto ganador. Está abierta a formatos y temáticas variadas, pensadas para la difusión en redes como TikTok, YouTube o Instagram. La inscripción finaliza el 29 de marzo de 2026.

En el ámbito de la creación nativo digital, el festival mantiene el Premio Creación Dixital Galega, dirigido a proyectos de creación propia en lengua gallega que se difundan en redes sociales. Esta convocatoria contempla dos reconocimientos: mejor canal y mejor creador/a, ambos premiados con 600 euros, y el plazo de inscripción es hasta el 26 de marzo de 2026.