Carballo

Los arquitectos Jorge García y Fernando Eiroa diseñarán el futuro edificio social de Carballo

El Concello dio a conocer este lunes a los ganadores del concurso de ideas que redactarán el proyecto municipal

A. Pérez Cavolo
22/12/2025 19:45
Diseño del nuevo edificio social de Carballo
Diseño del nuevo edificio social de Carballo
Cedida
Los arquitectos coruñeses Jorge García Anta y Fernando Eiroa Lorenzo, del estudio LCG Arquitectura, serán los encargados de diseñar el futuro edificio de entidades sociales de Carballo. El Concello hizo público este lunes a los ganadores, tras conocer el viernes sus nombres en la última sesión del jurado del concurso de ideas convocado en colaboración con el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (GOAG) para definir el proyecto del nuevo edificio que costará más de 3,7 millones de euros y que se financiará con fondos de la Unión Europea

El jurado escogió a esta propuesta como la ganadora por presentar “unha solución atractiva, sustentable e cunha funcionalidade destacable”. Lo que más destaca de la idea ganadora es la solución adoptada para el centro de día, que se ubicará exclusivamente en la planta baja del edificio y que tendrá acceso directo, incluso rodado, desde la plaza. 

Representantes municipales con los ganadores del concurso de ideas del edificio social de Carballo
Representantes municipales con los ganadores del concurso de ideas del edificio social de Carballo
Cedida

Además, destaca para el jurado por la calidad arquitectónica, ordenación de usos y accesibilidad universal. En concreto, en el fallo señalaron que el edificio establece “unha boa relación co espazo público”, valorando de manera específica la conexión funcional entre los diferentes usos previstos y la plaza como elemento articulador del conjunto. También destacan que existen aspectos a desarrollar en fases posteriores, en particular en la definición detallada del programa interno del centro de día y de la sala de usos múltiples. 

El estudio, además de conseguir los 9.680 euros del premio, será el adjudicatario del contrato para la redacción del proyecto y la dirección de la obra por un importe de 205.880 euros. El segundo premio (7.260 euros), fue para Tomás Montis Sastre de Palma de Mallorca; y el tercero y el cuarto, dotados con 4.840 euros cada uno , correspondieron a los equipos formados por David Serrano Amatriain, Maier Vélez Olabarría (ambos de MID estudio de Pamplona) y como colaborador el arquitecto coruñés Roi Salgueiro Barrio, y por Manuel Fernández Catalina y Jesús de los Ojos Moral, de Oa estudio de Valladolid, respectivamente.

