La actuación de urbanismo táctico en la calle Fomento entra en su fase final

Visita a la zona de actuación en la calle Fomento de Carballo Cedida

Los proyectos de urbanismo táctico continúan extendiéndose por la zona urbana de Carballo con el objetivo de fomentar y facilitar una movilidad más saludable y sostenible. En esta línea se encuadra la intervención que se está desarrollando en la calle Fomento, donde ya se implantó la dirección única de circulación como consecuencia de las obras realizadas por Augas de Galicia en el puente de Isabel II.

Lo que inicialmente se planteó como una medida provisional pasa ahora a convertirse en definitiva. El alcalde, Daniel Pérez, acompañado por los concejales de Mobilidade, Juan Seoane, y de Obras, Luis Lamas, realizó un recorrido por la vía para comprobar sobre el terreno el alcance de la actuación. La intervención aprovecha la eliminación de uno de los carriles de circulación para introducir una senda destinada a bicicletas, reorganizar el espacio disponible y humanizar el entorno mediante la incorporación de zonas verdes.

En concreto, el proyecto contempla la plantación de una docena de árboles y la creación de áreas de césped, con el objetivo de mejorar la calidad ambiental de la calle y contribuir a la reducción del impacto visual y acústico del tráfico rodado. A estas medidas se suman trabajos de señalización horizontal y vertical, así como la introducción de pavimentos adecuados que permiten garantizar la accesibilidad universal y facilitar el tránsito de todas las personas usuarias del espacio público.

El presupuesto de esta actuación en la rúa Fomento asciende a 40.000 euros y forma parte de una estrategia municipal más amplia orientada a redefinir el uso de las calles, reforzar la seguridad vial y promover hábitos de movilidad activa, como los desplazamientos a pie o en bicicleta, dentro del núcleo urbano.

En el mismo ámbito de actuación está prevista la ejecución de un proyecto integral de mejora de la avenida de Fisterra, una de las principales vías de entrada y salida del municipio. Esta intervención será cofinanciada por el Concello de Carballo y la Xunta de Galicia y tiene como finalidad avanzar en la reordenación del espacio viario y en la mejora de las condiciones de movilidad y seguridad.

Formalizado el contrato del proyecto para humanizar la avenida de Fisterra Más información

Precisamente, como se adelantó hace unos días en estas mismas páginas, el Concello acaba de formalizar el contrato con la empresa GIGA SL, que resultó adjudicataria de la licitación para la redacción del proyecto de la avenida de Fisterra. El importe del contrato asciende a 45.980 euros y permitirá definir las soluciones técnicas necesarias para una intervención de mayor alcance en esta arteria urbana, en coherencia con los criterios de sostenibilidad y humanización del espacio público que guían las actuales políticas municipales de movilidad. Para el inicio de este proyecto, el Concello tiene prevista una partida de 510.000 euros en los presupuestos.